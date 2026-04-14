La mejor hamburguesa gourmet de España se hace en Galicia y pronto podrá comerse en Santiago

Un filete de carne picada entre dos panes. Esa es la base de la hamburguesa, una receta que desde sus inicios cautivó el paladar del ser humano y que hoy en día parece estar causando mayor furor que nunca.

Desde su primera aparición en el siglo XIX la popularidad de la receta fue creciendo hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día: uno de los platos estrella de la gastronomía mundial, y es que no hay lugar en el mundo donde las hamburguesas pasen desapercibidas, aunque más allá de un simple filete entre dos panes, en los últimos tiempos parece cada vez más creciente por las hamburguesas gourmet.

Galicia, en el top

En este contexto, en el marco del Salón Gourmets, el mayor evento dedicado a los productos delicatessen del continente europeo, se celebró este lunes 13 de abril el primer Campeonato Nacional de Hamburguesas Gourmet, que coronó a Galicia como máximo exponente de esta tan popular receta.

El chef vigués Santiago Salgueiro, de La Pepita Burger en Vigo, ha sido el ganador del certamen con la 'Mestiza', una hamburguesa que combina distintos tipos de carne (vaca de aldea, buey, wayu y angus) con setas shitake glaseadas, semillas de sésamo, rostí de patata o crema de oveja.

Santiago Salgueiro con 'La Mestiza' / Cedida

Esta hamburguesa ganadora ha sido desarrollada expresamente para el concurso, aunque en breve pasará a formar parte de la carta de los locales de La Pepita repartidos por todo el territorio, incluido en Santiago de Compostela.

En segundo lugar ha quedado la hamburguesa elaborada por Jon Dávila, del Kai Street Food (San Sebastián), y en tercera posición Ramón Francho, de Salvaje Burger (Vitoria). Todos ellos tuvieron que competir con otros cuatro chefs de toda la geografía nacional para elaborar cuatro hamburguesas idénticas en menos de 20 minutos.