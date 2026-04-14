El sector servicios impulsa el empleo en Santiago: comercio y sanidad concentran el 27,3 % de afiliados

El mercado laboral de Santiago continúa mostrando la fortaleza del sector servicios. El comercio y la sanidad reúnen ya el 27,3 % de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social, según los datos relativos a diciembre de 2025 publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), lo que equivale a 11.819 personas de un total de 43.292.

En detalle, el segmento Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas suma 6.444 afiliados, mientras que las Actividades sanitarias e de servizos sociais alcanzan los 5.375. Ambos sectores consolidan así su papel como motores del empleo en la ciudad, en línea con el peso creciente de los servicios tanto públicos como privados en la economía local.

Junto a ellos, la Educación se posiciona como el tercer gran ámbito de ocupación, con 4.799 afiliados y a continuación se sitúa la hostelería, con 3.961 trabajadores. Estos cuatro sectores acaparan un total de 20.579 afiliaciones, lo cual supone un 47,5 % del total. También destacan el apartado Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria, que emplea a 3.417 personas; y la sección que engloba Actividades profesionais, científicas e técnicas (3.171).

La industria, apenas el 6%

Asimismo, la industria, que abarca desde la actividad extractiva hasta la manufacturera -incluyendo ramas como la agroalimentaria, la madera, el papel, el metal o el transporte-, agrupa a 2.669 afiliados, apenas algo más del 6 por ciento.

También destaca en el mapa laboral de la capital gallega las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (2.484 afiliados) y la construcción (1.895).

Evolución positiva

De esta forma, en términos interanuales, el empleo ha experimentado una evolución positiva. Santiago cerró diciembre de 2025 con 43.292 afiliados, 586 más que un año antes, cuando se contabilizaban 42.706.

Todos estos datos se refieren a afiliaciones a la Seguridad Social por concello de residencia de la persona y sección de actividad. Es decir, que puede trabajar en Santiago o en otra localidad cercana o incluso comunidad autónoma, aunque, por lo general, ambos lugares suelen coincidir.

Atendiendo a la evolución por sectores, el crecimiento ha sido especialmente visible en la sanidad y los servicios sociales, que ganan 143 trabajadores en un año. El comercio también crece, con 135 afiliados más, al igual que la construcción. En cambio, la industria registra un ligero descenso, al pasar de 2.700 a 2.669 afiliados.

Sector servicios

El mercado laboral de Santiago consolida su perfil claramente orientado a los servicios, que siguen actuando como principal motor del empleo. En conjunto, la evolución es positiva: la ciudad gana empleo en el último año, impulsada sobre todo por el crecimiento de la sanidad, los servicios sociales y el comercio, además de la construcción. Frente a ello, la industria muestra un leve retroceso y mantiene un papel más secundario dentro de la estructura productiva local.