Tres personas heridas en un accidente entre dos coches en la rúa da Cantaleta, en Santiago

Nuevo accidente con heridos en Santiago. Dos turismos que circulaban pasadas las 13:00 horas por la rúa da Cantaleta, uno de los accesos más transitados para acceder el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), han impactado entre sí en un siniestro que deja tres personas heridas.

Fuentes consultadas del 112 Galicia confirman a este diario que recibieron el aviso de este accidente a las 13:12 horas por medio de un particular. En su llamada alertó de un choque entre dos coches en esta calle de Vidán. También demandó asistencia sanitaria para tres personas que viajaban en los vehículos implicados, las cuales estaban liberadas y accesibles.

Una ambulancia accede al CHUS por la rúa da Cantaleta, en Santiago / El Correo Gallego

Intervención de Urxencias Sanitarias y Policía Local

Con esta información, desde el centro de operaciones del servicio de emergencias han notificado el accidente tanto a Urxencias Sanitarias como a la Policía Local de Santiago, que han acudido para dar asistencia a los heridos y gestionar el tráfico de esta importante vía de entrada y salida del CHUS.