Veteranos de un cuerpo de élite del Ejército italiano ‘desfilan’ en el Camino de Santiago: «Todo el mundo sonríe aunque esté cansado»

«El Camino es una experiencia muy bella. Compartir el recorrido con tantos jóvenes de distintas nacionales es muy bonito. Además, todo el mundo sonríe aunque esté cansado». Así describe Giuseppenicola Tota el desafío que supuso para un grupo de ocho miembros de la Asociación Nacional Bersaglieri, con sede en Roma, completar la Ruta Jacobea desde Sarria. El presidente de la entidad, nacido en Bari en 1960, afirma que la intención es convertir esta actividad en algo habitual, con lo cual, señaló nada más entrar en la Praza do Obradoiro, ya están pensando en la próxima edición.

Después de compartir anécdotas con otros peregrinos italianos, indicaron a EL CORREO GALLEGO que para muchos de ellos el Camino de Santiago no es algo nuevo. Para el propio Tota es la tercera vez que realiza la Ruta; en los años 2023 y 2024 partió desde Francia, subraya. Mientras, para su colega Fabrizio Biancone, director de la publicación Fiamma Cremisi, también es la tercera vez: en 2022 hizo el Camino Francés con su mujer en silla de ruedas -falleció en 2024- desde Saint Jean Pied de Port y en 2023 realizó el Camino Portugués.

Infantería

La Asociación Nacional Bersaglieri es una organización italiana vinculada al cuerpo militar de los Bersaglieri, formada por veteranos y miembros del cuerpo de infantería ligera, junto con simpatizantes y familiares. Con sede en Roma, fue creada oficialmente en 1921, aunque sus orígenes se remontan a 1887. «Los Bersaglieri son un cuerpo de élite del ejército italiano, fundado en 1836, que se caracterizan por su alta movilidad y rapidez, y por desfilar corriendo en lugar de marchar», detalla Tota en pleno casco histórico de la capital gallega, donde la presencia de este particular grupo de peregrinos no pasó desapercibida, en gran parte por el icónico sombrero con plumas negras de los Bersaglieri.

Conexión con Santiago

Ya retirados, coinciden en que acciones como realizar el Camino son importantes para reforzar los lazos de amistad. «Queremos mantener el mismo espíritu de amistad de siempre», subraya el presidente de la Asociación Nacional Bersaglieri, entidad con conexión en la capital gallega a través de Claudio Minghetti, también Bersaglieri y casado con una compostelana, Blanca Bouzas.

Minghetti, tras más de 40 años de servicio en el Ejército italiano, se jubiló en febrero del año pasado, y apenas unas semanas después decidió completar el Camino desde Roma. «Entendí que era la mejor manera de abrir una nueva página de mi vida tras una carrera en las Fuerzas Armadas de mi país que se prolongó durante más de cuatro décadas. Y la experiencia, tras 111 días de peregrinación, atravesar tres países -Italia, Francia y España- y caminar 2.583 kilómetros, ha sido increíble, muy bonita», relataba tras coronar el Obradoiro.