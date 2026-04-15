O 14 de maio
A Ascensión xa ten cabeza de cartel: Mondra fará vibrar a Quintana no día grande das festas
Raxoi anunciou este mércores a primeira gran actuación musical para as festas da cidade
As festas da Ascensión deste 2026 xa teñen cabeza de cartel. O Concello de Santiago anunciou este mércores que Mondra será a principal aposta musical cun concerto que promete facer vibrar a Praza da Quintana no día grande da celebración, o xoves 14 de maio.
O cantareiro e bailador e a concelleira de Festas, Pilar Lueiro, lanzaron a primicia a través dun vídeo nas redes sociais. "Que ilusión traer a nosa Ronda á Praza da Quintana!", sinalou o artista, que ademais destacou que "vai ser un día moi especial", no que sobre o escenario poderán verse "unha chea de sorpresas e amigas".
Novo sinxelo con Baiuca e xira en marcha
O anuncio coincide co lanzamento do primeiro sinxelo que asinan Mondra e Baiuca, Mazarocas, un primeiro traballo que apunta a converterse nun dos grandes temas do ano, así como un himno inmediato no repertorio de ambos.
O tema publícase en plena xira estatal de Mondra, iniciada en Bilbao o 14 de marzo e que o levará polas principais salas nos vindeiros meses, con actuacións programadas en cidades como Madrid, Barcelona, León, Zamora ou Oviedo. Unha ruta que o artista teense afincado en Compostela combinará cos escenarios galegos, incluída a Praza da Quintana.
Aparición fulgurante na escena musical
Mondra é un dos nomes máis destacados da escena musical do país nos últimos anos. Co seu álbum debut, titulado Ardēn (Altafonte, 2023), acadou o recoñecemento unánime de público e crítica, xunto a outros galardóns, como o Premio Martín Códax ao Mellor Álbum de Electrónica 2024, ou o Premio Mestre Mateo ao Mellor Videoclip 2025 por Marimondra.
No mes de maio de 2025, lanzou o seu segundo traballo discográfico, De Ronda (Altafonte, 2025), presentado nun espazo-tempo que toma todo o seu sentido en A ronda, a case homónima e segunda produción escénica do artista. Nela, baixo a dirección artística do bailarín e coreógrafo Daniel Rodríguez, a proposta cobra vida a través das voces, os sintetizadores e o son das percusións tradicionais, cunha sofisticada e visual posta en escena.
Sobre o escenario, Mondra está acompañado por Artur Puga, Julia Sánchez-Biezma, Xabi Gómez e Saínza Piñeiro, que conforman a banda, e Sabela Domínguez e Jandros Rodríguez como intérpretes de danza. Coa Folīa das Ardentes e A ronda, Mondra realizou máis dun cento de concertos enchendo os escenarios e levantando o público dentro e fóra de Galicia.
