Homenaxe
Un busto para Valle-Inclán e o Casino feito polo alumnado da Mestre Mateo
A escultura, «un traballo colectivo» de varias promocións da escola, vai permanecer exposto ao público neste café centenario da rúa do Vilar
O Pazo de Praterías, as visitas á Catedral de Antonia (irmá de Valle-Inclán), un misterioso freire e un gato... En realidade o diaño fíxose dono na mañá deste martes do Casino de Santiago, na voz e dramaturxia do actor Suso Martínez, que trasladou os asistentes a 1873 para contar esta historia, narrada polo autor Ramón María del Valle-Inclán, durante a presentación do busto do dramaturgo.
Foi esta unha inauguración moi especial, non só por escollerse o 14 de abril (Día da República) para presentar a escultura, tamén polo espazo no que o busto do creador do esperpento se vai expor, o café Casino, creado en 1873, senón tamén porque os autores da obra que se inauguraban son alumnos e alumnas da Escola de Artes e Oficios Mestre Mateo. Un traballo colectivo para o que se contou alumnado de diferentes promocións guiados polos profesores de escultura deste centro de Formación Profesional.
Na presentación do busto de Valle-Inclán, asiduo do Casino de Santiago, mais non só –tamén se podía ver no Derby– aínda que lugar no que puideron nacer algunhas das obras teatrais ou novelas do autor nado en Vilanova de Arousa, estiveron presentes alumnado e profesorado da Mestre Mateo xunto coa primeira tenenta de alcaldesa de Santiago, María Rozas, Rubén Vázquez, subdirector xeral de Aprendizaxe Permanente da Xunta de Galicia, Juan Adrio, director da Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, Miguel Ángel Vigo e Óscar Aldonza, profesores do centro e José Antonio Codesido, xerente do Café Casino.
«A escultura rende homenaxe á vinculación de Ramón María del Valle-Inclán co Casino de Santiago e á pegada literaria e cultural que deixou para sempre na cidade de Santiago», explican dende a entidade. Dende ela non desaproveitaron para lembrar que «o universo vital e literario» do dramaturgo «se desenvolveu en boa medida, en espazos coma os cafés, entendidos non só como lugares de encontro, senón como auténticos centros de creación, reflexión e provocación artística».
«Neste sentido, o Café do Casino de Santiago constitúe un escenario plenamente valleinclanesco», afirman para poñer tamén en valor que «historicamente, foi un lugar de tertulia, de intercambio de ideas e de sociabilidade ilustrada, no que convivían a cultura, a política e a vida social». Agora, coa instalación permanente do busto de Valle-Inclán reivindícase o espazo coma «lugar no que convive a contemporaneidade coa memoria» da cidade.
Reivindicación da FP
No acto de inauguración do busto en homenaxe a Ramón María del Valle-Inclán tamén tivo protagonismo a Formación Profesional, sendo os autores da escultura estudantes da Escola Mestre Mateo. Os intervintes reivindicaron non só a FP senón tamén o propio centro que cuxo director, Juan Adrio, puxo o foco en que «non é moi coñecida por toda a cidadanía de Compostela», facendo fincapé en que «moita veciñanza nunca cruzou os seus muros para coñecer de primeira man o que alí se fai».
O subdirector xeral de Aprendizaxe Permanente, Rubén Vázquez explicou na súa intervención que «dende a consellaría consideramos as ensinanzas artísticas un dos piares do sistema educativo» e reivindicou que na cidade de Compostela e na escola co-protagonista do evento «se imparten ensinanzas de carácter profesional, como son os ciclos formativos, representadas aquí na especialidade de escultura, pero tamén de deseño, que son un grao, do mesmo sentido que o son os universitarios, e necesitamos poñelos en valor xunto a outras ensinanzas artísticas, moitas veces descoñecidas no sistema educativo».
Tamén a edil María Rozas fixo referencia á escola e ao relativo descoñecemento da cidadanía destacando a necesidade de que «as santiaguesas sexamos coñecedoras do talento que hai na escola, ese talento mozo do que podemos presumir, aínda que non o fagamos porque non somos fachendosos».
Desta maneira, tamén as autoridades presentes quixeron poñer en valor non só a educación secundaria da Formación Profesional senón tamén a Escola de Artes Mestre Mateo e o traballo realizado, colaborativo e cun fondo estudo da figura de Valle-Inclán, para crear o busto que agora queda exposto no Casino.
