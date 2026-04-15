Vecinos de Santiago celebran la vuelta de las actividades a los centros socioculturales: "Son esenciales para los barrios"

La red de centros socioculturales (CSC) de Santiago recupera poco a poco la normalidad después de dos meses de parón de aquellas actividades dependientes del Ayuntamiento por problemas de la empresa concesionaria, Serviplus, que obligaron a volver a contratar el servicio. De ese modo, cientos de compostelanos de todas las edades se quedaron desde principios de febrero sin sus actividades de ocio, desde gimnasia a música, informática, talleres de memoria o juegos infantiles. En algunos CSC las asociaciones vecinales complementan la oferta municipal con actividades propias, pero en media docena de ellos las únicas opciones son las del Concello, por lo que fueron dos meses complicados.

La crisis llevaba tiempo larvándose, ya que los 56 empleados de Serviplus llegaron a acumular cuatro meses de impagos, una situación que acabó saltando por los aires a principios de febrero, lo que obligó a suspender las actividades ya volver a adjudicar el servicio. El Concello gestionó la situación y el servicio acabó en manos de la empresa Os Ventos, que la semana pasada ya formalizó todo el papeleo para empezar a trabajar.

Buena parte de los monitores ya acudieron a los centros de trabajo el pasado viernes, aunque las actividades con los vecinos se retomaron este lunes en parte de la red de centros, mientra que el martes se sumaron otros. Aunque faltan flecos por resolver en algunos casos ya que hay profesores de baja, la situación está encarrilada y la oferta de actividades, normalizada. Un alivio para muchas familias incluso a nivel de conciliación.

Protesta vecinal de febrero tras suspenderse las actividades / Antonio Hernández

Mayores y niños

De hecho, en la Casa Agraria del barrio de Meixonfrío se retomó este martes la actividad de juegos para niños, además de las de memoria, gimnasia e informática, según confirmó el presidente de la asociación vecinal, Juan Granja. En su caso, no fue uno de los CSC más afectados porque mantuvieron la actividad estos dos meses gracias a que cubren buena parte del calendario con actividades de la propia asociación y con recursos propios.

Parte de esos monitores de Meixonfrío ya habían participado el lunes en las actividades de Vite, confirmando la normalidad del proceso y las ganas de los asistentes a recuperar sus clases favoritas.

De la importancia de este servicio dieron buena muestra los afectados ya a mediados de marzo, cuando convocaron una concentración de apoyo al personal afectado y demandaron soluciones para mantener la oferta de actividades, que consideraban fundamental, especialmente para mayores y niños, los principales usuarios. Unas actividades que, como afirmaban ayer a las puertas del CSC Casa Agraria de Meixonfrío, "son esenciales para los barrios de Santiago".