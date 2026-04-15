El festival de música urbana que regresa a Santiago este verano: "Volvemos ao noso inicio"

Santiago es epicentro de grandes festivales. Más allá de O Son do Camiño y del O Gozo Festival, el año pasado la capital gallega estrenaba un nuevo festival especializado en la música urbana: el Lingua Urbana Fest.

Tras arrasar en su segunda edición, celebrada el pasado viernes 27 de marzo en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) -con grandes nombres como La Pantera, C.Marí, Lorna, Metrika, Sticki M.A, 9louro y West SRK-, la tercera edición del festival regresa a donde todo empezó: a Santiago.

Primera edición del Lingua Urbana Fest, celebrado en el Sar el año pasado / Lingua Urbana Fest

El regreso de Lingua Urbana Fest

"Volvemos ao noso inicio, Santiago de Compostela". Con estas palabras, la organización del festival ha confirmado la noticia este miércoles a través de sus redes sociales.

Si bien todavía se desconocen más detalles, sí han desvelado que la tercera edición del festival tendrá lugar el próximo 28 de agosto en la Cidade da Cultura.

El festival nacía el año pasado por todo lo alto, con un ambicioso cartel que combinaba referentes con revelaciones del panorama urbano musical actual.

El gran cabeza de cartel fue Hard GZ, una de las voces más destacadas de la música urbana española con 1 millón de oyentes mensuales en Spotify.

A él se unieron, por aquel entonces, el grupo madrileño-malagueño reconocido por su estilo musical único, Disobey y algunas de las grandes revelaciones como Mvrk o Jonh Pollón. También contó con representación gallega con artistas como Boyanka Kostova o 9Louro.

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Tendremos que estar pendientes a las redes sociales oficiales del festival para conocer qué artistas veremos este verano en la Cidade da Cultura. ¿Te lo vas a perder?