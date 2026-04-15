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Buscan figurantes en Santiago para una película de una de las productoras de 'Fariña': este es el único requisito imprescindible

El rodaje tendrá lugar durante el mes de mayo en la capital gallega y se buscan personas de variada edad

Un rodaje en Santiago

Un rodaje en Santiago / Netflix

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

Santiago volverá a convertirse en un gran plató de cine en el mes de mayo. A los rodajes de Lobo, la serie que narra la historia del sastre gallego Romasanta (Luis Tosar), el primer asesino en serie documentado de España, este mes de abril y el ya anunciado regreso a los rodajes de Animal, la capital gallega sumará una nueva producción.

Mercado creado en la Praza das Praterías de Santiago para los rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero.

Rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero en Santiago / Netflix

Si bien no se conocen muchos detalles al respecto de esta nueva producción de la pontevedresa Alén Filmes, lo que si que se sabe es que este nuevo proyecto cinematográfico se grabará en Santiago.

Un requisito imprescindible

El casting está abierto y se buscan personas de variada edad para participar como figurantes en una película que se rodará durante el mes de mayo.

En concreto, la productora busca mujeres de entre 20 y 30 años y hombres de entre 60 y 75 años, aunque deben compartir un requisito imprescindible: "Que sepan baile tradicional gallego".

Cómo participar

Para todas aquellas personas interesadas en participar solamente deberán enviar un WhatsApp al 604 05 31 63 con el asunto "BAILE".

Así que ya sabes, si te apasiona el baile tradicional y el cine, esta es tu gran oportunidad.

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En los últimos años, la productora pontevedresa Alén Filmes ha participado en los rodajes de grandes producciones como Fariña, El Caso Asunta, Rapa, Cuñados, o más recientemente, Romería y Rondallas.

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