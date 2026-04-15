Muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la Sombrerería Iglesias, un emblema de Santiago
La dueña de este negocio fundado en 1912, ubicado en la Rúa do Vilar, falleció este miércoles a los 83 años
María de las Nieves Iglesias Blanco, propietaria de la Sombrerería Iglesias, uno de los comercios más emblemáticos de Santiago, falleció este miércoles a los 83 años.
Fundado en 1912 y ubicado en la Rúa del Vilar, en pleno casco histórico de Santiago, Sombrerería Iglesias es el único negocio de este tipo que sigue vivo en la capital gallega. El número 34 de la histórica calle compostelana, espacio que sigue ocupando actualmente, es un lugar que invita a mirar al pasado, donde el sombrero es el protagonista.
"Mi abuelo comenzó fabricando gorras para el ejército, bandas de música y policía. Somos la tercera generación de la familia al frente del negocio", apuntaba hace más de una década a EL CORREO GALLEGO uno de lo hijos de María de las Nieves, Andrés Fernández Iglesias, tercera generación de este negocio, quien incidía en la evolución que sufrió el sector: "Tras un período en el que se dejaron de usar los sombreros, en los últimos tiempos se ha vuelto a poner de moda el uso de este complemento", indicaba.
Recordaba, además, que allá por el año 1912, su abuelo Celestino Iglesias viajó a Madrid para realizar un curso de corte y confección. De regreso a Santiago, su afición por los sombreros le llevó a abrir una tienda especializada en este artículo. Hoy, más de un siglo después, Sombrerería Iglesias es uno de los comercios más longevos de la capital gallega.
El funeral, este jueves
Los hijos de María de las Nieves Iglesias Blanco -Andrés, Isabel María y Celestinos Fernández-, y sus hijos políticos, Eduardo Ludeña e Isabel Boullón, así como el resto de su familia y amigos, la despedirán en el funeral que se celebrará este jueves, a las 17.00 horas, en la capilla del Complejo Apóstol. Posteriormente, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca.
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