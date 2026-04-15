Rehabilitación de viarios
O PSOE de Santiago denuncia a parálise das obras en García Lorca
Os socialistas esixen que Raxoi actualice prazos e informe a veciñanza da Guadalupe
A edil do PSOE en Raxoi Marta Abal denunciou este martes a parálise das obras de reurbanización da rúa García Lorca, no barrio de Guadalupe, e esixiu ao goberno local «que dea explicacións claras á veciñanza e fixe prazos concretos para a reactivación».
Abal puxo o foco na preocupación entre os veciños, «que están a vivir unha situación de incerteza prolongada». «Estamos ante unha obra que leva case tanto tempo parada como en execución desde que comezou en setembro de 2025», advertiu a concelleira.
Segundo explicou, o goberno local trasladara que unha modificación no proxecto suporía un atraso aproximado dun mes. Agora «a rúa García Lorca presenta aspecto de obra abandonada, sen información sobre cando se van retomar os traballos».
Abal critica que a situación evidencia «falta de planificación e de xestión, así como unha ausencia de comunicación coa veciñanza». «As persoas que viven no barrio teñen dereito a saber que está a pasar, cando se van retomar as obras e canto tempo van durar».
Dende o PSOE esixen que o goberno actúe con responsabilidade e transparencia. «É imprescindible que se comunique unha data concreta para a reactivación das obras e que se presente un calendario adaptado á situación actual», reclamou Marta Abal, que tamén advertiu de que as molestias derivadas dunha obra destas características «son inevitables, pero non poden verse agravadas pola falta de información e pola ausencia de diálogo coa veciñanza».
