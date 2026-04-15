Una ola de robos en viviendas de Figueiras siembra el miedo entre los vecinos: "La gente está muy asustada"

La tranquilidad habitual de la parroquia de Figueiras, en Santiago, se ha visto alterada en los últimos meses por una serie de robos en viviendas que mantienen en alerta a sus residentes. Según la Asociación de Vecinos Nova Xeira, desde el pasado mes de diciembre se han registrado cerca de una decena de asaltos en distintos domicilios de la zona.

El último incidente ocurrió recientemente, cuando la propietaria de una vivienda sorprendió a los ladrones en el interior de su casa. Los intrusos lograron huir precipitadamente "saltando por una ventana". Este suceso ha incrementado la sensación de inseguridad entre los vecinos, que aseguran vivir con temor ante la posibilidad de nuevos robos.

Desde la entidad vecinal señalan que el modus operandi es similar en todos los casos, lo que apunta a la posible actuación de una banda organizada. Los delincuentes acceden a las viviendas y se centran principalmente en dormitorios, de donde sustraen joyas, dinero y otros objetos de valor. En uno de los robos, incluso, se llevaron relojes de alta gama y prendas de ropa.

Crece la preocupación

La preocupación es especialmente notable entre familias con niños y personas mayores. “Los vecinos están muy asustados. En mi caso, tengo dos hijos que ya empezaban a quedarse solos en casa, pero ahora tienen miedo”, relata una residente de la parroquia, que también recuerda otro robo reciente en la zona de Folgoso.

Charla informativa de la Policía Nacional

Ante esta situación, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Además, ha organizado una charla informativa que tendrá lugar este jueves a las 19.00 horas en el Centro Sociocultural de Figueiras. El objetivo es ofrecer recomendaciones de seguridad y pautas de actuación para prevenir nuevos delitos.

Mientras tanto, los vecinos reclaman mayor vigilancia y medidas que permitan devolver la calma a una parroquia que, hasta ahora, indican, destacaba por su tranquilidad.