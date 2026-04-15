Santiago vuelve a los cines: el 'remake' del éxito que destronó a 'Avatar' en Italia se rodará en la ciudad

Galicia se ha convertido en el gran plató de las películas y las series que se graban en España. Especialmente Santiago, que ha conquistado a directores de todo el mundo y ha sido escenario reciente de rodajes como Lobo, la última gran apuesta de Netflix.

En poco tiempo, la ciudad y su icónico Camino volverán a posar de nuevo ante las cámaras de la mano de AF Films, que adaptará la que se ha convertido en la película más taquillera de la historia de Italia. Se trata de Buen Camino, un filme que ha superado los 70 millones de euros de recaudación en menos de un mes -batiendo el récord que ostentaba Avatar en este país- y que tiene este icónico trayecto de peregrinación como elemento vehicular de la trama.

'Buen Camino', el éxito italiano que lleva a Santiago al cine

El largometraje, originalmente dirigido por Gennaro Nunziante, narra la historia de Checco, un frívolo heredero divorciado de mediana edad que está a punto de volver a casarse. A primera vista, no parece que falte nada en su vida llena de lujos, pero, en realidad, la relación con su hija Cristal no está en buenos términos.

Cuando esta desaparece para hacer el Camino de Santiago, el protagonista -interpretado por Checco Zalone-, se ve obligado a acudir en su busca para conseguir que regrese, enfrentando toda clase de incomodidades y tratando de reconectar con la menor. "Es una historia que, a través del humor, habla de relaciones humanas y segundas oportunidades. La versión italiana ha demostrado que una historia local -un padre, una hija y un viaje- puede convertirse en un fenómeno global", explica AF Films, que compartía en redes la noticia de su remake en España.

Tal y como indica la productora, la adaptación conectará "directamente con el territorio donde transcurre: el Camino de Santiago", donde ya se grabó la versión original del filme. Galicia será, de este modo, sede de un nuevo proyecto cinematográfico, con el que se espera conseguir una mayor repercusión aprovechando "el contexto del próximo Xacobeo".

En Italia, la película de Zalone y Nunziante batió todos los récords, atrayendo a más de 8 millones de espectadores y superando el podio que el propio Zalone había marcado para un filme local en 2016 con Qua Vado. Ahora, diez años después de aquel triunfo, su largometraje le ha dado la vuelta a las cifras y ha conseguido pasar a la historia como la película más taquillera del país, llevando los paisajes del Camino a las pantallas de todo el planeta y acostumbrando cada vez más a los picheleiros a tropezarse con un conjunto de cámaras de camino al trabajo.

Durante su rodaje en 2025, la producción reunió a más de un centenar de personas, que recorrieron puntos como O Cebreiro o Portomarín hasta llegar a Santiago de Compostela, donde se ambienta la parte final de la película. Para el remake español de la historia, se espera un despliegue similar tanto en diversos enclaves del Camino como en la plaza del Obradoiro, donde Santiago convivirá, una vez más, con el característico chasquido de las claquetas.