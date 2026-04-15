La presidenta del Supremo sitúa a Santiago como ejemplo del equilibrio entre patrimonio histórico y desarrollo urbano

La ciudad de Santiago se convirtió este miércoles en punto de encuentro de la judicatura de toda España con la inauguración del curso La protección del patrimonio histórico y su conexión con el urbanismo, una cita consolidada dentro del plan de formación del Consejo General del Poder Judicial que reúne durante tres días a jueces, magistrados y expertos para abordar los retos jurídicos que plantea la relación entre conservación patrimonial y desarrollo urbano.

El acto inaugural, celebrado en el Museo das Peregrinacións, contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló; el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, en una apertura marcada por el consenso institucional en torno a la importancia de la formación jurídica especializada en un ámbito “complejo” y en constante evolución.

Durante su intervención, Perelló subrayó el papel central de la formación continua en la carrera judicial y defendió que iniciativas como esta permiten dotar a jueces y magistrados de herramientas para afrontar los desafíos actuales. “La formación es uno de los pilares que garantizan la calidad de la justicia”, afirmó, al tiempo que incidió en que el derecho está llamado a desempeñar una función esencial “como garante del equilibrio entre el desarrollo y la conservación”. En este sentido, la presidenta del alto tribunal destacó que la relación entre urbanismo y patrimonio ha evolucionado desde modelos enfrentados hacia enfoques integradores, en los que la protección del legado histórico se concibe también como un recurso estratégico para un desarrollo urbano sostenible.

La responsable judicial también puso en valor el marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Xunta de Galicia, que hace posible la continuidad de este curso desde 2019, y resaltó el simbolismo de Santiago de Compostela como sede de estas jornadas, al tratarse de un “referente universal del patrimonio cultural”. Concreatamente, destacó que la capital gallega se han convertido en ejemplo del equilibrio entre patrimonio histórico y desarrollo urbano. Además, en un tono más personal, reconoció su vinculación con Galicia y con la capital gallega, donde cursó sus estudios universitarios, lo que convirtió su participación en la inauguración en “un encuentro muy especial”.

Curso en Santiago sobre la protección del patrimonio con jueces de toda España / Jesús Prieto

Conjugar protección y desarrollo urbano

Por su parte, el conselleiro Diego Calvo centró su intervención en la necesidad de conjugar la protección del patrimonio con el desarrollo económico y urbanístico, y aprovechó el foro para detallar los cambios introducidos recientemente en la normativa autonómica. Según explicó, la reforma de la ley de patrimonio cultural de Galicia refuerza el papel de los ayuntamientos en la gestión, permitiéndoles evaluar directamente la concesión de licencias en determinados supuestos. “Son dos ámbitos profundamente interrelacionados que requieren equilibrio entre ellos”, señaló, en referencia al urbanismo y la conservación del patrimonio.

Calvo defendió que el patrimonio no debe entenderse únicamente como una herencia del pasado, sino como “un activo vivo que forma parte de nuestra identidad colectiva y que debe proyectarse hacia el futuro”, con impacto directo en cuestiones como el modelo turístico, el uso de la vivienda o la configuración de las ciudades. En esta línea, destacó también ejemplos como la Ribeira Sacra, cuya candidatura a Patrimonio Mundial impulsa la adopción de modelos más integrados de gestión, orientados a la sostenibilidad y a la preservación de su identidad cultural.

El presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, incidió por su parte en la consolidación de este curso como referente en la formación judicial y en la importancia de la cooperación institucional para su desarrollo. En su intervención, puso el acento en el carácter social del urbanismo, al señalar que esta disciplina refleja “cómo somos, cómo queremos ser y qué queremos conservar” como sociedad. Asimismo, destacó que los contenidos que se abordarán durante las jornadas —desde el impacto del turismo hasta la planificación urbana o la protección del patrimonio— están directamente vinculados a algunos de los principales retos actuales.

Conferencia de Carlos Lesmes

Las jornadas, a las que asisten profesionales del ámbito judicial y técnico de distintas comunidades autónomas, iniciaron su programa este miércoles con la conferencia inaugural del magistrado del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, centrada en los límites del planeamiento urbanístico en relación con la vivienda de uso turístico, así como diversas mesas redondas sobre sostenibilidad en ciudades patrimonio, el impacto del turismo o la protección internacional de bienes culturales.

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El programa combina además el análisis jurídico con actividades prácticas, como visitas al casco histórico de Santiago o a espacios emblemáticos como la Catedral, con el objetivo de ofrecer una visión aplicada de los desafíos que plantea la conservación del patrimonio en contextos urbanos dinámicos. Todo ello en un foro en el que los medios únicamente han tenido acceso al acto inaugural, al tratarse de una actividad formativa interna dirigida a la carrera judicial.