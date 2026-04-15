Nueva avería en un autobús de Santiago

Los usuarios del transporte urbano en Santiago han visto como este miércoles se registraba un nuevo contratiempo al producirse una avería en uno de los vehículos que recorren las calles de la capital gallega.

No afectó a la circulación

En esta ocasión, el autobús quedó averiado en la Praza Nosa Señora da Merced de Conxo, motivo por el que tuvo que ser retirado a cocheras y ser sustituido por otro vehículo que se encargara del servicio, según confirmaron fuentes municipales a EL CORREO GALLEGO, sin que se llegaran a ocasionar problemas en la circulación viaria como en cambio había sucedido en averías anteriores.

Se da la circunstancia de que el servicio se encuentra en pleno proceso de licitación, a la espera de que se resuelva un concurso que fue recurrido y que ya encara la recta final, con cinco empresas aspirantes a hacerse cargo de las líneas del transporte urbano en Compostela. La adjudicataria prestará el servicio por un período de trece años y con un presupuesto base de 137 millones de euros.