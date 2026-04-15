Santiago de récord: este jueves se presentan 7 libros en el margen de dos horas

La agenda cultural de Santiago va de récord en la tarde de este jueves 16 de abril ya que se presentan 7 libros en el margen de dos horas. Compostela ofrece una avalancha de actos que revelan el dinamismo cultural en la víspera del Día del Libro (23 de abril).

Martín Pallín y Antón Losada

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín presenta en Santiago un libro titulado Visto para sentencia: Jueces e ideología en la Justicia española, lanzado por la editorial Siglo XXI de España. El acto tendrá lugar en el Salón Rahid del Hotel Eurostars Araguaney (Alfredo Brañas, 5), a las 19 horas, con la participación del profesor universitario y analista político gallego Antón Losada. Es una cita organizada por la Fundación Araguaney - Puente de Culturas, un evento de entrada libre hasta completar aforo, pero es indispensable confirmar la asistencia a través del correo electrónico info@fundacionaraguaney.org. José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936), magistrado emérito de la Sala del Penal del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, «destaca a lo largo de su trayectoria por su defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y las garantías constitucionales», señala la entidad organizadora.

Duarte Correa y Montse Astray

Tras juntarse este miércoles más de cien personas en el Casino de Santiago para aplaudir el premio al psiquiatra J. D. Nasio al ganar uno de los galardones del certamen Encontros de Reflexión e Pensamento, por su libro La depresión es la pérdida de una ilusión, publicado por Ediciones Paidós, la agenda cultural de Santiago para hoy... arde.

De ese modo, dentro de este bum de libros, O Imperialismo no século XXI, de Duarte Correa, se presenta a las 20:30 horas en el espacio enocultural Vide, Vide!, cita organizada por la asociación cultural O Galo, donde acompaña al autor Anxo Louzao. Además, Montse Astray habla de su segunda novela El nido de las gaviotas en la librería Follas Novas a las 19.00 horas.

Pablo Novoa Álvarez y Renata Otero

Por otra parte, la presentación de Kuayu.Tras las huellas del pasado, de Pablo Novoa Álvarez (19:00 h.) se hace en Couceiro.

Y las 18:00 h., la Facultad de Psicología de la USC acoge el acto para dar a conocer el libro Más barro y menos drama de la artista y formadora, Renata Otero.

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Gemma Ruiz Palà y Alberte Blanco Casal

Por otra parte, Gemma Ruiz Palà presenta Una mujer de tu edad, a las 18 h. en la librería Numax, arropada por la periodista Ana G. Liste. Y a las 20:00 horas, en la librería Pedreira, se chara sobre O pazo das marismas (Xerais), libro de Alberte Blanco Casal, a quien apoya in situ Fran Alonso, director de Xerais.