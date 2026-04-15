Un bálsamo para la desestacionalización en los aeropuertos: Peinador y Alvedro sumaron 185.000 pasajeros más que Lavacolla este invierno

La propuesta del Clúster de Turismo y el deseo de algunos sectores de limitar o cerrar aeropuertos en Galicia sigue chocando contra la cruda realidad de los datos. Las terminales de Peinador y Alvedro continúan demostrando que tienen potencial y demanda para continuar siendo dos motores en las dos primeras ciudades y áreas económicas de la comunidad. Tanto es así que durante esta temporada de invierno aeronáutica han conseguido un hito importante: superar, en su conjunto, a los viajeros de Lavacolla.

Las posiciones de las ciudades se mantienen casi inamovibles desde hace más de un lustro. Santiago lidera rondando los 3 millones de viajeros anuales mientras A Coruña y Vigo se mantienen, con ligeras oscilaciones, por encima del millón. Sin embargo, la proporción se ha volcado en favor de las dos únicas urbes que gozan de área metropolitana. Durante la temporada baja aeronáutica entre el 28 de octubre y el 28 de marzo de este año, las terminales olívica y herculina sumaron 960.293 pasajeros, un 2,45% más que en el invierno anterior.

Por el contrario, el cierre de la base de Ryanair en la capital gallega ha provocado un desplome del 29% en casi todos los boletines estadísticos, quedándose en 773.420 usuarios en estos cinco meses. En resumen una brecha de 186.873 pasajeros casi anómala hasta la fecha en el sistema aeroportuario de Aena después de la concentración alrededor de la terminal compostelana.

Y es que hay que remontarse a los tiempos de la pandemia del coronavirus para encontrar un escenario similar, aunque no idéntico. Las restricciones a la movilidad hicieron que los viajes de negocios o imprescindibles monopolizaran los tráficos. En esta circunstancia, la suma de Peinador y Alvedro logró superar a Lavacolla en siete ocasiones: abril, mayo y noviembre de 2020 y febrero, marzo, abril y mayo de 2021. En todas ellas por cifras muy inferiores a las actuales, cuando la brecha ha oscilado entre las 25.00 y 46.000 personas de diferencia cada mes. Previamente en noviembre de 2018 se logró otro empate técnico similar, con unos 388 pasajeros de ventaja para esta singular unión.

Una segunda temporada alta

Estas cifras, paradójicamente, van en la línea de los objetivos del Clúster de Turismo de Galicia en su plan aeroportuario. En la presentación de 14 diapositivas y 615 páginas presentada ante la Xunta de Galicia hace dos semanas fijaban como objetivo la desestacionalización de las rutas. Así, en su punto siete abogaba por «impulsar un programa de vacaciones sociales diseñado específicamente para consolidar rutas aéreas estratégicas mediante flujos estables de viajeros fuera de temporada alta», explican.

En el caso del aeropuerto de Vigo se registra un pico de viajeros en noviembre (96.054) y diciembre (97.127) gracias al filón de las luces de Navidad. Así, en ambos meses se lograron cifras superiores a las de junio (94.417) o septiembre (92.952) considerados de temporada alta. En esas semanas compañías como Air Nostrum añaden rutas estivales a Canarias y Baleares.