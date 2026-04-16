Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 16 de abril, en Santiago?
Helena Egea, Tontxu, Leïti, Polo y Agora G.
CONCIERTOS. Tontxu actúa en el pub Casa das Crechas (20 euros; 21 h.). Leïti Sène ofrece un show en Capitol a las 21 horas con tickets a 23 euros y un disco llamado Sene Kor Sene. Javier Polo en O Transistor (Bertamiráns; 21 h.), Helena Egea Dúo canta en el Momo (21 h., con entrada inversa) y Agora Guerrilla en el Modus Vivendi (21.30 h.:, e. inversa).
Presentaciones de Correa, Astray, Novoa, Ruiz Palá y Blanco Casal
LETRAS. El libro O Imperialismo no século XXI, de Duarte Correa, se presenta (20:30 h.) en Vide, Vide!, cita organizada por la asociación cultural O Galo (acude también Anxo Louzao). Y Montse Astray habla de su novela El nido de las gaviotas en la librería Follas Novas (19 h.) . Además, la presentación de Kuayu.Tras las huellas del pasado,de Pablo Novoa Álvarez se hace en Couceiro (19 h.). A las 18 h., la Facultad de Psicología de la USC acoge la de Más barro y menos drama, de la formadora Renata Otero. Gemma Ruiz Palà presenta Una mujer de tu edad en Numax (18 h.), con Ana G. Liste. Y en la Pedreira (20 h.), presentación de Pazo das marismas, de Alberte Blanco Casal, con Fran Alonso, director de Xerais.
Martín Pallín presenta su libro acompañado por Antón Losada
JUSTICIA. El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín presenta en Santiago un libro titulado Visto para sentencia: Jueces e ideología en la Justicia española, lanzado por la editorial Siglo XXI de España. El acto tendrá lugar en el Salón Rahid del Hotel Eurostars Araguaney (Alfredo Brañas, 5), a las 19 horas, con la participación del profesor universitario y analista político gallego Antón Losada. Es una cita organizada por la Fundación Araguaney – Puente de Culturas, un evento de entrada libre hasta completar aforo, pero es indispensable confirmar la asistencia a través del correo electrónico info@fundacionaraguaney.org. José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936), magistrado emérito de la Sala del Penal del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, «destaca a lo largo de su trayectoria por su defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y las garantías constitucionales», señala la entidad organizadora.
Teatro y audiovisual
CUATRO CITAS. En el Auditorio do Museo do Pobo, presentan el documental Ramón Otero Pedrayo, dereito á paisaxe (19 h.; entrada libre), dirigido por María José Bravo Bosch. Y a las 19:30 h. en Numax, sesión de cortometrajes, con Brais Romero, fundador de la distribuidora La Machina (4 euros). El Principal ha agotado las entradas para Os dous de sempre (20:30 h.) y sí hay tickets para ver Hamlet, del CDG, en el Salón Teatro (18 h.; 10 euros).
ArteciencIA, Colita y migración
TRES PLANES. Empieza el foro ArteciencIA, que va a convertir a Santiago en capital de la IA del 16 al 21 de abril con ponentes en el Centro de Estudos Avanzados (Vista Alegre; USC) . Por otra parte, a las 19.00 h. en el Auditorio de Galicia, visita comentada de la muestra de fotografías Antifémina. Colita(gratis previa inscripción en compostelacultura.gal). Y desde las 17 h., en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, se hace un encuentro llamado Museo Migrante Migrante: memoria, territorio e comunidade, con la fotógrafa Angélica Dass, la activista Aranxa Vicens y la investigadora María Alonso (modera Soledad Felloza).
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