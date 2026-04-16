Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 16 de abril, en Santiago?

Helena Egea, Tontxu, Leïti, Polo y Agora G.

CONCIERTOS. Tontxu actúa en el pub Casa das Crechas (20 euros; 21 h.). Leïti Sène ofrece un show en Capitol a las 21 horas con tickets a 23 euros y un disco llamado Sene Kor Sene. Javier Polo en O Transistor (Bertamiráns; 21 h.), Helena Egea Dúo canta en el Momo (21 h., con entrada inversa) y Agora Guerrilla en el Modus Vivendi (21.30 h.:, e. inversa).

Portadas de los respectivos libros de Correa y Astray. / Cedida

Presentaciones de Correa, Astray, Novoa, Ruiz Palá y Blanco Casal

LETRAS. El libro O Imperialismo no século XXI, de Duarte Correa, se presenta (20:30 h.) en Vide, Vide!, cita organizada por la asociación cultural O Galo (acude también Anxo Louzao). Y Montse Astray habla de su novela El nido de las gaviotas en la librería Follas Novas (19 h.) . Además, la presentación de Kuayu.Tras las huellas del pasado,de Pablo Novoa Álvarez se hace en Couceiro (19 h.). A las 18 h., la Facultad de Psicología de la USC acoge la de Más barro y menos drama, de la formadora Renata Otero. Gemma Ruiz Palà presenta Una mujer de tu edad en Numax (18 h.), con Ana G. Liste. Y en la Pedreira (20 h.), presentación de Pazo das marismas, de Alberte Blanco Casal, con Fran Alonso, director de Xerais.

José Antonio Martín Pallín / Cedida

Martín Pallín presenta su libro acompañado por Antón Losada

JUSTICIA. El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín presenta en Santiago un libro titulado Visto para sentencia: Jueces e ideología en la Justicia española, lanzado por la editorial Siglo XXI de España. El acto tendrá lugar en el Salón Rahid del Hotel Eurostars Araguaney (Alfredo Brañas, 5), a las 19 horas, con la participación del profesor universitario y analista político gallego Antón Losada. Es una cita organizada por la Fundación Araguaney – Puente de Culturas, un evento de entrada libre hasta completar aforo, pero es indispensable confirmar la asistencia a través del correo electrónico info@fundacionaraguaney.org. José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936), magistrado emérito de la Sala del Penal del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, «destaca a lo largo de su trayectoria por su defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y las garantías constitucionales», señala la entidad organizadora.

Teatro y audiovisual

CUATRO CITAS. En el Auditorio do Museo do Pobo, presentan el documental Ramón Otero Pedrayo, dereito á paisaxe (19 h.; entrada libre), dirigido por María José Bravo Bosch. Y a las 19:30 h. en Numax, sesión de cortometrajes, con Brais Romero, fundador de la distribuidora La Machina (4 euros). El Principal ha agotado las entradas para Os dous de sempre (20:30 h.) y sí hay tickets para ver Hamlet, del CDG, en el Salón Teatro (18 h.; 10 euros).

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TRES PLANES. Empieza el foro ArteciencIA, que va a convertir a Santiago en capital de la IA del 16 al 21 de abril con ponentes en el Centro de Estudos Avanzados (Vista Alegre; USC) . Por otra parte, a las 19.00 h. en el Auditorio de Galicia, visita comentada de la muestra de fotografías Antifémina. Colita(gratis previa inscripción en compostelacultura.gal). Y desde las 17 h., en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, se hace un encuentro llamado Museo Migrante Migrante: memoria, territorio e comunidade, con la fotógrafa Angélica Dass, la activista Aranxa Vicens y la investigadora María Alonso (modera Soledad Felloza).