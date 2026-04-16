Arranca en Santiago el juicio a una mujer acusada de quedarse con la herencia de un anciano al que cuidaba

El juicio a una mujer acusada de quedarse con la herencia de un anciano con deterioro cognitivo ha arrancado este jueves en Santiago. El primero de los dos días que durará ha estado centrado en aclarar cuál era el estado mental en el que el hombre, ahora fallecido, firmó su testamento y, en 2020, una escritura de compraventa, cuyo coste --según la Fiscalía-- nunca fue abonado.

Entre otras declaraciones de testigos, el notario que atestiguó la firma de ambos documentos vio "coherente" la escritura de compraventa en relación al testamento, con el que, tiempo antes, hizo heredera a la enjuiciada. Cuando firmó este documento sobre su herencia, la víctima explicó que esta era la persona que lo cuidaba y que, además, "era su amiga".

"Le recomendé que podía añadir la condición de cuidarlo y dijo que no hacía falta", ha explicado el notario. También ha negado que el atestador le manifestase que hubiera realizado otros testamentos anteriores. Sin embargo, en un encuentro a solas con él antes de la firma de la escritura (en 2020), no notó "nada especialmente llamativo" sobre su estado: "Persona de pocas palabras, pero claro en sus decisiones".

A ambas citas fue acompañado de un perito de herencias, que también ha declarado este jueves; y, únicamente a la segunda, también asistió la acusada, para la que la Fiscalía pide seis años. Preguntado el notario si percibió algún tipo de presión, ha indicado: "Yo desde luego no la advertí".

Por su parte, este perito, que --en base a su testimonio-- se encargaba de preparar la documentación y acompañarle a firmar, ha asegurado, respecto a su estado, que "era un señor normal", aunque sí ha reparado en la sordera de un oído. Lo que sí ha trasladado es que el fallecido llegó a decirle que "había hecho varios testamentos".

Una trabajadora del Sergas alertó a la Fiscalía

Entre el periodo que fue cuidado por la acusada y un último tiempo en el que estuvo ingresado en una residencia, fue atendido en las Urgencias de un hospital. Allí fue asistido por una trabajadora social del Servizo Galego de Saúde (Sergas), que ha explicado que el hombre le manifestó que estaba ingresado porque "la persona que lo cuidaba lo había empujado".

En este contexto, habló con la acusada, que le informó de que ella era la propietaria de la antigua casa de la víctima. Esta trabajadora del Sergas, que llegó a revisar los ingresos en cuenta del fallecido, ha asegurado: "No había ningún ingreso. Todos los ingresos que había eran de sus pensiones".

De esta forma, realizó un informe para que el Ministerio Fiscal investigase estas circunstancias, en el que llegó a afirmar que podían existir "irregularidades" en la transmisión patrimonial, tal y como ha recordado el fiscal a través de sus preguntas.

"Él no sabía qué había firmado"

También ha declarado el marido de una sobrina del fallecido, que residen en Valladolid. Según él, mantenían una relación telefónica con él y acudían a Galicia a visitarlo "cuando lo necesitaba". En 2017, se fue a vivir con unos vecinos que ejercieron de familia de acogida; después, se marchó con otra de Santa Comba, y, más tarde, estuvo una temporada en el Hospital de Conxo.

Fue justo después cuando la acusada empezó a cuidarlo. "Ahí perdimos el contacto porque no había forma de llamarle al teléfono", ha explicado. Cuando posteriormente fue internado en una residencia, desde las primeras visitas, la pareja atestiguó que "estaba mal" y que "no se acordaba de muchísimas cosas".

Al respecto de la firma de la escritura, apenas la recordaba: "Tenía un vago recuerdo, pero no sabía qué había firmado". Lo que sí ha expuesto en relación al testamento es que él "siempre" había manifestado que le dejaría "todo" a la persona que lo cuidara.

Este es un asunto que ha salido a relucir en otras declaraciones prestadas durante esta jornada. Por ejemplo, fue un asunto por el que fue preguntado el perito de herencias, que ha asegurado que no recuerda "exactamente" cómo se lo dijo.

En relación al estado de la víctima, una trabajadora de Servicios Sociales de Vedra (A Coruña) --que terminó su intervención cuando salió del hospital-- ratificó que sus comportamientos de trastorno de conducta empezaron mientras aún vivía con los primeros vecinos, que plantearon "dificultades" y solicitaron mediación. En su testimonio ha aludido a "ideas delirantes" y a un discurso "incoherente": "Yo tenía claro de que no podía integrarse en una convivencia".

Noticias relacionadas

También ha intervenido la expareja de la acusada, que se separó de ella en 2015, cuando todavía aún no cuidaba al fallecido. Lo conocían porque este era rapador de ovejas y realizaba trabajos en su casa y, poco a poco, fueron cogiendo "confianza". Tras la separación, no tuvo contacto con él, aunque un día --que es incapaz de fechar-- se lo encontró de forma casual. "Yo no le vi nada", ha asegurado.