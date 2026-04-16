ArteciencIA en Santiago: Aquí se dice lo que nadie se atreve a decir sobre la IA

A diferencia de otros hitos de la historia, como la llegada de la imprenta, la revolución industrial o internet, el progreso actual de la IA (Inteligencia Artificial) convierte la velocidad del rayo en pisada de tortuga. «Estamos rozando, empezando a rascar superficie de todo esto porque el campo de debate y de retos es infinito, y en este foro hablamos de intercambio de experiencias», dice a EL CORREO GALLEGO Jesús Ángel Sánchez, catedrático de Historia del Arte y coordinador del Ideahs (Investigación y Desarrollo en Artes y Humanidades, iHUS-USC), ponente del foro ArteciencIA.

Cuatro jornadas

Abierto este jueves con entrada libre en el Seminario Europa del Centro de Estudos Avanzados de la USC (finca de Vista Alegre), ArteciencIA prosigue hoy, el lunes 20 y el martes 21. Y su panel de partícipes en esta primera edición abarca una buena pluralidad de disciplinas.

«Buscamos analizar el momento crucial que estamos viviendo para trabajar colectivamente, porque el desafío y el cambio es tan brutal que nos va el futuro en ello», detalla Aser Álvarez, director del foro, organizado por Arraianos Producións con la colaboración del Ministerio de Cultura, Deputación da Coruña, USC, Gradiant, Dinahosting, CSAG, Fundación Aisge, Cafés Candelas, Ideahs, iHUS, reFIA y Citius.

Plano de dos momentos del inicio del foro. / Cedida

Retos en la educación

Raquel Ferrández Formoso, profesora de Filosofía en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), añade contexto.

«Toda la IA actual es privada y está controlada por un monopolio de empresas de EEUU, esto ya nos supone el primer problema, ¿Cómo hacer un buen uso público al servicio de la sociedad cuando las instituciones tienen que estar en manos de esas empresas que tienen sus propios objetivos, objetivos capitalistas?», pregunta.

"La herramienta debería ayudarte pero cuando te convierte en objeto pasivo, no te ayuda, te reemplaza" Raquel Ferrández Formoso — Profesora de Filosofía en la UNED

« Y en educación hay un gran debate en las humanidades sobre cómo implementar la IA... La herramienta debería ayudarte pero cuando te convierte en objeto pasivo, no te ayuda, te reemplaza».

Una de las sesiones de la primera jornada del foro ArteciencIA. / Cedida

Gran capacidad de generar conocimiento

Nuria Rodríguez Ortega, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga añade: «La IA tiene una gran capacidad de generar conocimiento... y eso permite que haya áreas del conocimiento donde se avance a una velocidad que en otro tiempo sería imposible de alcanzar... El problema es que la IA no es una herramienta neutra ni inocua, es una construcción político cultural, social, con intereses económicos, con una ideología subyacente...», advierte.

"Soy optimista porque, desde el punto de vista de las artes, me parece muy interesante que estas tecnologías nos permitan confrontar con otro tipo de cognición" Miguel Carvalhais — Profesor catedrático y director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto

Miguel Carvalhais, profesor catedrático y director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto se confiesa «optimista» .

Lo razona: «Soy optimista porque, desde el punto de vista de las artes, me parece muy interesante que estas tecnologías nos permitan confrontar con otro tipo de cognición muy diferente de nosotros, algo muy interesante para ver como nosotros somos vistos desde fuera», indica.

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Sara López Blanco, de la Aisge, y Aser Álvarez, director de ArteciencIA. / Cedida

Derechos de autoría

Y Sara López Blanco, de la Aisge (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) suma focos que abordar que el actual bum de la IA desoye: «La compensación legal, el pago a artistas por el uso masivo de sus prestaciones y sus obras, la obligación de transparencia para que los creadores puedan saber cuándo se usan sus obras y prestaciones y que también lo sepa el usuario, para saber cuándo da con un resultado generado por IA o por un humano».