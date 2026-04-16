Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Modelo turísticoMigrantes en GaliciaMaría de las Nieves IglesiasCadáver en RibeiraUrovesa
instagram

Cales serán os horarios das bibliotecas da USC no próximo período de exames?

O período extraordinario de apertura destes espazos comeza o luns 20 de abril e estenderase ata o 30 de xuño

Estudantes que van a preparar os exames á Biblioteca Concepción Arenal, nunha imaxe de arquivo.

Estudantes que van a preparar os exames á Biblioteca Concepción Arenal, nunha imaxe de arquivo. / Jesús Prieto

L.R.

Santiago

A Universidade de Santiago abre o vindeiro luns 20 de abril o período extraordinario de apertura das bibliotecas do segundo semestre, o cal se estenderá ata o vindeiro 30 de xuño. En total, a USC oferta máis de 3.400 prazas divididas en distintos puntos de servizo nos campus de Santiago e Lugo, cun amplo horario, que chegará incluso ás 24 horas nalgúns puntos de servizo. 

Horarios extraordinarios no Campus de Santiago

Biblioteca Concepción Arenal (952 prazas). De luns a domingo. 

  • Do 20 de abril ao 5 de xuño : 8:30-0:00 h (ultima noite 4 de xuño)
  • 5 xuño: 8.30-22.00 h
  • Do 6 ao 30 de xuño: 9:00-22:00 h 

Sala de Lectura de Dereito (122 prazas ampliables, ata un máximo de 700 segundo a dispoñibilidade das aulas). De luns a domingo.  

  • Do 27 de abril ao 10 de maio: 8:30-3:00 h
  • Do 11 ao 31 de maio: 24 h (pecha para limpar de 7 a 8 h).
  • Do 1 ao 7 de xuño: 9:00-3:00 h

Facultade Económicas (348 prazas ampliables). De luns a domingo.

  • Do 27 de abril ao 31 de maio: 8:30-22:00 h

Biblioteca Facultade Bioloxía (289 prazas) 

  • De luns a venres: Do 27 de abril ao 31 de maio: 8:30-22:00 h
  • Apertura fin de semana e festivos: Do 14 ao 31 de maio: 8:30-22:00 h

Do 4 ao 29 de maio as seguintes bibliotecas ampliarán o horario, de luns a venres, ata as 21:30:

  • Biblioteca Escola Técnica Superior de Enxeñería (182 prazas)
  • Biblioteca Facultade de Matemáticas (236 prazas)
  • Biblioteca da Facultade de Química (235 prazas)

Durante todo o curso con carácter habitual abren ata as 21:30, de luns a venres, as seguinte bibliotecas:

  • Biblioteca Xeral
  • Biblioteca da Facultade Filoloxía
  • Biblioteca da Facultade Xeografía e Historia
  • Biblioteca da Facultade de Física
  • Biblioteca da Facultade de Enfermaría
Horarios extraordinarios das bibliotecas da USC no segundo semestre do curso 2025-26.

Horarios extraordinarios das bibliotecas da USC no segundo semestre do curso 2025-26. / USC

Horarios extraordinarios no Campus de Lugo

Biblioteca Intercentros (938 prazas). De luns a domingo. 

  • Do 20 de abril ao 5 de xuño : 8:30-0:00 h (última noite 4 de xuño)
  • 5 de xuño: 8.30-22.00 h
  • Do 6 ao 30 de xuño: 9:00-22:00 h

Aula Facultade de Veterinaria (938 prazas). De luns a domingo.

  • Do 11 ao 31 de maio: 24 horas. Pecha unha hora para limpar.

Como consultar as prazas libres en cada biblioteca?

Dende a web da BUSC, no apartado Postos de Lectura, pódese consultar a porcentaxe e número de postos libres nos distintos puntos de servizo da Biblioteca. Esta información está dispoñible durante todo o curso académico, ampliando a xa existente en período de apertura extraordinario. A actualización desta información realízase de luns a venres aproximadamente cada hora, entre as 9 e as 21 horas, e as fins de semana e festivos de 9 a 19 horas.

Noticias relacionadas y más

O servizo ten habilitada tamén a conta de BlueSky @buschorarios.bsky.social, e desde a app oficial da USC, no apartado Postos na BUSC da lapela Destacado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo
  2. La compostelana Urovesa suministrará 12 vehículos Vamtac aerolanzables al Ejército para reforzar su capacidad operativa
  3. ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
  4. Un escritor gallego hace historia al ganar uno de los galardones de relatos más prestigiosos del mundo
  5. Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
  6. Una vecina de Figueiras relata el temor ante los robos: 'Tengo dos hijos que ya empezaban a quedarse solos en casa, pero ahora tienen miedo
  7. El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
  8. Juan Díaz Villoslada asume este miércoles la gerencia de la Universidade de Santiago

Trescientos futuros médicos celebran con una 'guardia' festiva su graduación en Santiago

Trescientos futuros médicos celebran con una 'guardia' festiva su graduación en Santiago

J. D. Nasio: «Gracias a todos, en especial a Ubaldo Rueda y al Casino de Santiago»

J. D. Nasio: «Gracias a todos, en especial a Ubaldo Rueda y al Casino de Santiago»

Sanmartín carga contra a Xunta pola falta de coordinación aeroportuaria: "Está clarísimo quen se nega a colaborar"

Cales serán os horarios das bibliotecas da USC no próximo período de exames?

Cales serán os horarios das bibliotecas da USC no próximo período de exames?

Tres funcionarios denuncian al Gobierno español ante la ONU por edadismo: uno de ellos trabaja en Santiago

Tres funcionarios denuncian al Gobierno español ante la ONU por edadismo: uno de ellos trabaja en Santiago

Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital

Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital

Ni 'Avatar' pudo con ella: Santiago acoge el 'remake' de la película que recaudó más de 70 millones en Italia

Santiago se queda a las puertas de ganar ‘Top Chef: dulces y famosos’

Santiago se queda a las puertas de ganar ‘Top Chef: dulces y famosos’
Tracking Pixel Contents