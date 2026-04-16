No ganó, pero esta casa de Santiago se ha colado entre las nominadas a mejor obra del año

Ya conocemos a los ganadores de la decimoséptima edición de la Obra del Año 2026 que, elaborado por ArchDaily -la plataforma web de arquitectura, urbanismo y diseño más visitada del mundo-, está considerado como el mayor premio de arquitectura hispana.

Con más de 800 proyectos construidos en países de habla hispana publicados en ArchDaily, en las últimas semanas fueron los lectores los que asumieron la responsabilidad de elegir las tres mejores obras arquitectónicas del año, que se han dado a conocer este mismo jueves.

Si bien ninguna española ha alcanzado el podium, Santiago vuelve a colarse en la élite de la arquitectura española, pues un proyecto compostelano estuvo nominado, quedándose a las puertas del prestigioso certamen.

Así es la Casa BS

Se trata de la Casa BS, firmada por el taller de arquitectura y territorio compostelano MARXE, que ha sido uno de los proyectos nominados a la Obra del Año 2026.

Ubicada en uno de los lineales históricos de Santiago, la Casa BS parte de una vivienda que había perdido buena parte de su valor arquitectónico tras sucesivas reformas.

El proyecto busca precisamente revertir esa situación: recuperar la esencia original -valor arquitectónico- del inmueble y mejorar sus condiciones de habitabilidad y de eficiencia energética en la medida de lo posible, sin alterar su volumen ni aumentar su superficie.

Interior de la Casa BS / Luis Díaz Díaz

Según explican en la web del taller de arquitectura, la intervención priorizó la apertura de espacios y la entrada de luz natural, devolviendo el protagonismo a elementos tradicionales como la antigua chimenea, al mismo tiempo que se incorporan soluciones actuales para mejorar la eficiencia energética y el confort.

La actuación se completó con una reorganización del jardín, espacio en el que se logra que la arquitectura dialogue con el paisaje a través de materiales como la madera y la piedra reutilizada, en una apuesta por una vivienda más sostenible y conectada con su entorno.

Premios Arquitectura 2026

El estudio compostelano MARXE a+t también está detrás de uno de los trece proyectos gallegos que aspiran a los Premios Arquitectura 2026.

En este caso por su obra A Cormelá, la rehabilitación de una vivienda tradicional en Corme, Ponteceso. Según destaca el Centro Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) -promotor del galardón-, se trata de un proyecto que "trata de destacar los valores latentes de una humilde vivienda de arquitectura popular" a la vez que se mejoran sus condiciones de habitabilidad y de eficiencia energética.

Rehabilitación de A Cormelá / MARXE

Los ganadores de la Obra del Año 2026

El primer lugar fue para el Escenario Flotante Principal de Muyunafest 2025 en Iquitos, Perú, por Espacio Común, "un festival de cine que defiende los bosques del mundo dando voz -a través del cine- a las comunidades amazónicas".

Escenario Flotante Principal de Muyunafest 2025 en Iquitos, Perú / Eleazar Cuadros

En segundo lugar, la Escuela Mirador, La Jalquilla de Semillas, en Cajamarca, Perú, que "busca revitalizar saberes y tradiciones locales, integrando la rica biodiversidad y cultura andina y amazónica" en una escuela de primaria y secundaria.

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