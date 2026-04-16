A cativada participa no impulso do Consello Municipal da Infancia

Arredor de 50 nenos de diferentes centros educativos participaron este mércores no grupo impulsor para a creación do Consello Municipal da Infancia, na Casa das Asociacións de Benestar Social (Salgueiriños). Unha reunión presidida pola edil de Servizos Sociais, María Rozas.

O grupo impulsor está formado por alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria e van ser os nenos que definan como vai funcionar o órgano de participación e que temas se tratarán nel. Ten tamén a tarefa de preparar o regulamento do Consello que deberá ser aprobado polo pleno e que ten por obxectivo constituír o Consello Municipal da Infancia antes do remate do curso.

Nesta reunión fíxose a primeira toma de contacto para que os nenos empecen a definir as súas preocupacións. María Rozas explicou que «o Concello quere garantir o dereito á participación dos nenos e das nenas, da mesma maneira que se lles garante o dereito á educación ou á saúde», porque «a infancia tén que ser escoitada, debe expresar por si mesma as súas preocupacións, formular as súas propostas, ou participar no deseño das accións que lles afectan».