Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital

La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, que tomó posesión del cargo el pasado viernes 10 de abril en un multitudinario acto en el Salón Noble del Colegio de Fonseca, cuenta desde este martes con tres nuevas delegaciones —de Internacionalización, Ciencias de la Salud y Estrategia Digital—, que estarán ocupadas, respectivamente, por Inmaculada Otero Moral, José Ramón González Juanatey y María José Carreira Nouche, con las que la institución sale reforzada.

También ya se hizo efectivo el nombramiento de Juan Manuel Díaz Villoslada como nuevo gerente de la Universidade de Santiago tras ser aprobado su cargo este lunes por el Consello Social de la USC la propuesta de la rectora, Rosa Crujeiras, y su publicación en el DOG este martes, sustituyendo a Javier Ferreira. Díaz Villoslada era hasta ese momento el jefe del servicio de Tesorería General del Concello da Coruña. Además, entre 2012 y 2016 ejerció como gerente de la Universidade da Coruña.

Inmaculada Otero

Inmaculada Otero Moral, la nueva delegada de la rectora para la Estrategia de Internacionalización, es profesora permanente laboral en el Área de Psicología Organizacional e imparte docencia en la Facultad de Relaciones Laborales. Se graduó en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la USC y completó dos másteres en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y en Gestión y Dirección Laboral. Es doctora en Psicología del Trabajo y las Organizaciones y miembro del Grupo de Investigación en Recursos Humanos y Rendimiento.

En el ámbito de la gestión académica es coordinadora de máster, del programa de prácticas en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y fue secretaria del Departamento de Ciencia Política y Sociología.

González Juanatey

Por su parte, el catedrático de Cardiología José Ramón González Juanatey, nuevo delegado de la rectora para la Estrategia de Ciencias de la Salud, fue director del Departamento de Medicina de la USC del año 2000 al 2008. En la actualidad dirige el Área Cardiovascular del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), reconocido como el grupo de investigación líder en el área en España (CIBERCV) en los años 2023, 2024 y 2025.

Fue además jefe de Servicio de Cardiología en el Hospital Clínico Universitario de Santiago del 2007 al 2025, servicio que durante nueve años obtuvo el Premio Best-In-Class como el mejor Servicio de Cardiología de España.

Médico Español del Año en 2014 y 2024, Juanatey presidió la Sociedad Española de Cardiología (SEC) del 2013 al 2015, entidad de la que actualmente es presidente de honor, y fue miembro del Board de la World Heart Federation de 2023 a 2026. Es, asimismo, asesor de instituciones sanitarias y de investigación públicas, sociedades científicas y fundaciones en España, Europa y América, y ostenta la Cátedra Miguel Alemán en México. Entre los reconocimientos alcanzados destacan, entre otros, el Premio Ciril-Rozman y el Novoa Santos de ASOMEGA.

María José Carreira

La delegada de la rectora para la Estrategia Digital, María José Carreira Nouche, es catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en el Departamento de Electrónica y Computación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Pertenece al Grupo de Sistemas Inteligentes y es investigadora vinculada al CiTIUS. Impartió docencia en los grados en Ingeniería Informática e Inteligencia Artificial, así como en los másteres en Visión por Computador e Inteligencia Artificial, participando también en sus comisiones redactoras.

Fue subdirectora de la ETSE, adjunta al vicerrector de Oferta Docente e Innovación Educativa y comisionada del rector para Gobernanza TIC y Estrategia de Titulaciones. En la actualidad es coordinadora del área de CCIA, secretaria académica de la Cátedra ENIA USC-Plexus de IA aplicada a la Medicina Personalizada de Precisión (CAMELIA) y miembro del Consejo Técnico Asesor en IA y Espacio de Datos del SERGAS.