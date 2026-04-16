Evacúan los 40 vehículos del garaje de la comisaría de Santiago tras el incendio: ahora se decidirá cuáles se salvan

La Policía Nacional completará esta semana la retirada de los cerca de 40 vehículos que permanecían en el garaje del primer sótano de la comisaría de Santiago desde el incendio registrado el pasado mes de febrero, una intervención que permite ahora dar un paso más en la evaluación de los daños provocados por el siniestro. Los vehículos han sido trasladados a un taller especializado, donde serán sometidos a un peritaje exhaustivo que determinará si pueden ser recuperados para su uso policial o si, por el contrario, deberán ser sustituidos.

El operativo se desarrolló en dos fases y requirió la intervención de una empresa de grúas con medios adaptados a las condiciones del garaje, afectado por el humo y las consecuencias del incendio. Este martes se completó la retirada de los 24 turismos que se encontraban en el interior, utilizando para ello un vehículo de menor tamaño capaz de acceder al sótano y maniobrar en un entorno con limitaciones de espacio y visibilidad. Una vez en el exterior, los coches cubiertos con una funda fueron cargados en una grúa de mayor capacidad para su traslado. Este miércoles, los trabajos continuaron con la retirada del resto de vehículos, fundamentalmente motocicletas, muchas de las cuales presentaban una visible acumulación de carbonilla.

Según indican fuentes policiales, aunque los vehículos no resultaron calcinados ni afectados directamente por las llamas, sí han estado expuestos durante semanas a un ambiente potencialmente dañino, marcado por la presencia de humo, gases y altas temperaturas. Esta circunstancia hace imprescindible una evaluación técnica detallada que permita determinar el alcance real de los daños, especialmente en componentes sensibles como los sistemas electrónicos, mecánicos o de seguridad.

Todos los vehículos han sido trasladados a un taller previamente contratado, donde se llevará a cabo este proceso en colaboración con peritos de la Policía Nacional, que se desplazarán hasta las instalaciones para participar en la inspección. El objetivo es realizar un análisis conjunto que permita decidir con criterios técnicos qué unidades pueden ser recuperadas mediante reparaciones o reacondicionamientos y cuáles, por el contrario, no resultan viables desde el punto de vista operativo o económico.

Reparación o sustitución

El resultado de este peritaje será determinante para el futuro de la flota afectada, ya que permitirá cuantificar el impacto real del incendio en los medios materiales de la comisaría compostelana. En función de las conclusiones, se adoptarán las decisiones correspondientes en relación con la reparación o sustitución de los vehículos, en un contexto en el que la operatividad del cuerpo ya se ha visto condicionada por la pérdida de infraestructuras tras el siniestro.

La retirada de los vehículos constituye, además, un avance significativo en las tareas de recuperación del edificio, especialmente en las zonas subterráneas, que fueron las más afectadas por el incendio. Hasta ahora, las condiciones de seguridad habían impedido actuar en el interior del garaje, lo que había retrasado cualquier intervención en esta área. Con esta actuación, se despeja parcialmente el espacio y se facilita la continuación de los trabajos técnicos en el inmueble.

Mientras tanto, la actividad policial en Santiago continúa desarrollándose en condiciones provisionales, con buena parte de los efectivos y recursos distribuidos en instalaciones alternativas tras los graves daños sufridos por la comisaría. Las previsiones apuntan a que la recuperación completa del edificio se prolongará durante meses, lo que obliga a mantener estas soluciones temporales y a gestionar con especial cuidado los recursos disponibles, entre ellos la flota de vehículos ahora sometida a evaluación.

Comisaría provisional

Fuentes policiales señalan además que la comisaría de Santiago continúa trasladando propuestas al Ministerio del Interior para que impulse gestiones con otras administraciones y entidades con el objetivo de lograr la cesión de un espacio que permita habilitar una sede temporal en condiciones adecuadas. Sin embargo, por el momento estas iniciativas no han dado resultados concretos, lo que mantiene la situación de provisionalidad.

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En la actualidad, la actividad policial se concentra en el edificio auxiliar de la rúa Rodrigo de Padrón, donde se están registrando colas de ciudadanos en el exterior para la realización de trámites y un notable hacinamiento en el interior de las dependencias, debido a la falta de espacio para acoger tanto a los usuarios como al conjunto de efectivos que trabajan en estas instalaciones.