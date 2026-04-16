J. D. Nasio: «Gracias a todos, en especial a Ubaldo Ruada y al Casino de Santiago»

De los muchos actos, coloquios, presentaciones y distintos galardones abrigados por la sede de la asociación cultural Casino de Santiago en los últimos años, muy pocos alcanzaron el nivel de cariño mutuo de la visita ayer del doctor Juan-David Nasio. El premiado psiquiatra y psicoanalista argentino afincado en París, recibió «honrado» uno de los galardones del certamen Encontros de Reflexión e Pensamento, que organiza dicha entidad santiaguesa.

Bumerán de cariño

«Yo no conocía Santiago, les felicito, realmente es una ciudad maravillosa, los santiagueños... o, ¿cómo dicen? Los santiagueses, eso. De los santiagueses voy a guardar un recuerdo inolvidable, tanto yo como mi señora. Estoy emocionado, hemos estado muy bien acogidos, gracias», dijo Nasio entre aplausos que él, cuál solidario bumerán de cariño, recogió y pidió devolver a su «amigo Ubaldo Rueda», que junto a Laura Lorenzo (tesorera) presentó a Nasio.

«Un aplauso para Ubaldo y para el resto de integrantes de la asociación Casino de Santiago por impulsar este proyecto», pidió antes de apelar a los años de su encuentro en tierras galas en los años setenta. «Ubaldo me ayudó mucho con los libros, me ayudó a corregir la gramática y así se anudó la relación», contó para describir de paso lo qué entiende por «amistad».

Sexto desde la izquierda, Nasio, entre más participes del encuentro. / Antonio Hernández

¿Qué es la amistad?

«¿Qué es un amigo? Un amigo o una amiga es aquella persona que me hace sentir contento conmigo mismo... Y digo... ‘¡Qué bien!, ¡qué suerte!, la vida es hermosa’. Y con Ubaldo, eso me ha pasado muchas veces», aseguró en una cita que reunió a unas 130 personas, tanto del ámbito sociocultural como de la política compostelana.

Juan-David Nasio (1942, Rosario, Santa Fe), aventajado discípulo de Jacques Lacan (1901-1981-París), con quien trabajó durante sus primeros años en Francia, fue distinguido en la capital gallega por un ensayo titulado La depresión es la pérdida de una ilusión, publicado por Ediciones Paidós (Grupo Planeta), y que concurre en el apartado de Lengua Extranjera (francés).

Rueda junto a Nasio durante la cita en el Casino de Santiago. / Antonio Hernández

Mundo oscuro

«En mi agradecimiento, quiero también citar a las autoridades, a todos mis pacientes, a todos mis alumnos, a mis lectores, y a la editorial Paidós, en especial a Adriana Fernández y Marcelo Panozzo, del Grupo Planeta en Argentina».

En su intervención, este bonaerense dedicado desde los veinte años a estudiar «el mundo oscuro y doloroso de la enfermedad mental», rescató varias vivencias.

La depresión

«La depresión es algo en lo que no dejo de trabajar y retrabajar desde 1965…», dijo al recordar que su primer encargo fue tratar a un grupo de ancianas deprimidas.

«Al escucharlas me impresionaba ver que muchas de ellas parecían enojadas y yo entonces no prestaba atención a ese enojo», reveló sobre un proceso de aprendizaje e investigación hasta descubrir «que a través de la capa de la tristeza exuda el rencor y el odio».

«Y comprendí que para tratar la depresión es necesario llevar al paciente a reconocer ese odio a menudo con un familiar o una amistad que le ha desilusionado».

Esta distinción es parte de un triángulo que completan los respectivos galardones otorgados para los libros de los periodistas Enric Juliana por su ensayo España: el pacto y la furia (de Castellano) y Tereixa Constenla por Abril é un país (en Gallego).

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Nasio, cuarto desde la izquierda. / Antonio Hernández

Esta distinción otorgada por la asociación cultural Casino de Santiago llega pocos meses después de la ceremonia de ascenso del doctor Juan-David Nasioal al rango de Oficial de la Legión de Honor, durante una gala celebrada en el Círculo de la Unión Interalliée, en París.