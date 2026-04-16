¿Qué hacer en Santiago este fin de semana? Música en directo, humor, teatro, fiestas... y mucho más

Tras un fin de semana marcado por el Festival Jaleo! o la expectación en Praza Roxa para disfrutar del derbi entre el Obradoiro y el Leyma Coruña, el tercer fin de semana del mes de abril llega a Santiago con un cargado programa de actividades para todos los públicos: desde citas pensadas para los amantes de la música en directo hasta varias fiestas populares o grandes citas deportivas.

Así que, si no sabes que hacer este fin de semana en Santiago, desde EL CORREO GALLEGO te contamos los mejores planes con los que quedarte en casa no es una opción.

Música

La música será una de las grandes protagonistas del fin de semana, con una marcada agenda musical durante todo el fin de semana.

El viernes, la Sala Capitol (21.00 h.) acogerá el concierto del grupo asturiano Marlon; la soprano Ainhoa Arteta se subirá al Palacio de Congresos (20.00 h.); y la rapera viguesa Nadie González hará lo propio en la Casa das Crechas (21.30 h.).

El sábado llegará también cargado de popuestas musicales. La Casa das Crechas recibirá a Iago Banet a las 21.00 h., mientras que la Sala Capitol acogerá al trío gallego Alana a las 21.30 horas. Además, el Teatro Compostela acogerá un tributo a los Backstreet Boys a las 21.00 h., coinciendo con los 30 años de historia del icónico grupo.

El trío gallego Alana / María Cereijo

Ya el domingo, la programación musical del fin de semana se cerrará con una cita de altura: el artista americano Brian Jackson, una de las grandes figuras del soul, el jazz y el funk, actuará en la Sala Capitol (20.00 h.) dentro del ciclo Pulsación Sonoras 2026.

Teatro, humor, magia y danza

La oferta escénica también tendrá mucho peso este fin de semana en Santiago. Los hermanos gallegos Pepe y Lucas, conocidos por su contenido en TikTok, presentará su espectáculo de humor 'Pepe y Lucas. Dentro y fuera' el sábado a las 18.30 h. en el Auditorio Abanca.

Por su parte, el domingo habrá cuádruple representación: el Salón Teatro (20.30 h.) acogerá el espectáculo de improvisación 'A propósito de William'; el Teatro Compostela (17.30 h.), el show de magia 'Ilusiónate', de Borja Montón; el Riquela Club (19.00 h.), 'Patricia Espejo. Comedia de la buena'; y el Auditorio de Galicia (20.30 h.), el espectáculo de danza 'Transeúnte'.

Además, el sábado será la última oportunidad para ver la obra 'Os dous de sempre', que tras cuatro días de funciones llenando el Teatro Principal se despedirá de la cartelera compostelana.

Representación de 'Os dous de sempre' / Cedida

Fiestas en Conxo, Amio, Marrozos y la Carballeira da Peregrina

La capital gallega también vivirá un fin de semana de ambiente festivo en varios barrios y parroquias compostelanas. En Amio, el sábado se celebrará la Festa da Primavera, con sesión vermú a cargo de la Charanga BB+ y verbena con los grupos Unión y Fuerza y Origen.

También el sábado tendrá lugar la Festa da Carballeira en la Carballeira da Peregrina, que arrancará a las 12.30 h. con la sesión vermú del dúo Reflejos. A las 14.00 h. tendrá lugar una gran pulpada antes de que el grupo vuelva a actuar para amenizar la verbena.

En Conxo, las fiestas patronales se celebrarán también el sábado con una jornada ambientada en los años ochenta y noventa. La programación comenzará a las 12.00 horas con el Dúo Takicardia y continuará con un recorrido de coches antiguos, exposición de vehículos, concurso de disfraces de época y las actuaciones del DJ Marcos Magán y Magicmusic.

Cartel de las fiestas patronales de Conxo / Cedida

Y como no todo es música y fiesta, la comisión de fiestas de Marrozos organiza el sábado a las 20.30 h. en el local sociocultural de Marrozos una degustación gastronómica dedicada a los mejillones y al churrasco.

La Feria de Playmobil toma Área Central

Los amantes del coleccionismo y del mundo de los juguetes tienen una cita este fin de semana en el Outlet Área Central, donde sigue abierta hasta el 25 de abril la exposición de Playmobil con cuatro dioramas originales que recrean escenas históricas y momentos de la vida cotidiana en miniatura.

Playmobiles en Área Central / Jesús Prieto / 74

Este fin de semana, además, el recinto acogerá una Feria de piezas de Playmobil el sábado de 10.00 a 21.00 h. y el domingo de 10.00 a 20.00 horas, con la presencia de los expositores Frikicollection, O Faiado y Playmocampoo.

Planes para los niños

Los más pequeños de la casa también contarán con varias propuestas para disfrutar del fin de semana. El sábado, a partir de las 11.00 h., a un paso de Santiago, en Cacheiras, se celebra la primera 'Festa do Neno', que contará con hinchables, obradoiros, pintacaras, juegos en familia, un concierto de Paco Pakolas y animación musical a cargo de la discomóvil Animus.

También el sábado tendrán lugar los espectáculos 'Contos con tradición' (12.00h. en la Biblioteca Ánxel Casal), 'Soñadores do Ártico' (18.00 h. en el Teatro do Camiño) y 'Animalia' (18.00 h. en el Auditorio de Galicia); mientras que el domingo la Cidade da Cultura celebrará el Día del Circo con 'Sen patrón'.

El deporte, también protagonista

Por último, los amantes del deporte compostelano también podrán disfrutar de un fin de semana cargado de propuestas y que promete grandes emociones.

El Obradoiro, despedirá su importante victoria ante el Leyma Coruña, se medirá al Cloud.gal Ourense Baloncesto en un Multiusos Fontes do Sar que promete estar a reventar, y más después de que el conjunto santiagués anunciase el aumento del aforo ante la gran demanda.

Derbi entre Obradoiro y Ourense el pasado año en Sar / Jesús Prieto

El conjunto de Diego Epifanio afronta el tramo decisivo de la temporada en plena lucha por el ascenso, un ascenso que también persigue el HC Raxoi. El conjunto santiagués afronta un duelo clave en Vite ante el Tres Cantos Ibercenter (sábado a las 17.00h.) buscando consolidarse en la segunda posición, que le serviría para subir de categoría.

La última gran cita deportiva del fin de semana será el domingo a las 18.00 h. en San Lázaro, donde regresa la SD Compostela para medirse al Atlético Coruña después de recuperar el liderato la semana pasada con su victoria ante el Arosa.