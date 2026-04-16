Rodada en Santiago bajo la amenaza de un virus desconocido: ‘Punto Nemo’ llega a su fin en Prime Video

Se conoce como Punto Nemo al lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme. Un espacio al que, desde este viernes, Prime Video nos adentra con los cuatro capítulos de la temporada final —la segunda— de una serie que lleva por título la localización geográfica más solitaria de la Tierra.

'Punto Nemo', una serie de Prime Video creada desde Ames

El nombre de la serie —producida por la compañía amesana Ficción Producciones y la portuguesa Ukbar Films— no es casual, pues la historia parte del incidente que los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y militares de la Armada Española sufren a causa de un huracán de categoría 3 mientras tratan de investigar y concienciar al mundo de los problemas de la isla de plástico localizada en el Pacífico Sur.

Los tripulantes logran sobrevivir, pero la fuerte tempestad arrastra al barco en el que viajan hasta una isla situada en los confines del Planeta.

Óscar Jaenada y Maxi Iglesias, durante los rodajes en Galicia de la temporada final de 'Punto Nemo'. / Prime Video

'Punto Nemo', serie de Prime Video rodada en Santiago

Un lugar, antes habitado por militares rusos, lleno de misterios y peligros al acecho que, en realidad, se encuentra ubicado en zonas de Portugal, Canarias y, sobre todo, Galicia gracias a localizaciones como O Grove, la batería militar de Porto Cuaces y, para esta segunda entrega, la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Los actores Sara Matos, Nüll García y Maxi Iglesias, durante los rodajes de la temporada final de la serie de Prime Video 'Punto Nemo' en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC. / Jesús Prieto

Espacios en los que se rodaron la nueva tanda de capítulos de Punto Nemo a finales del pasado año. Episodios en los que podremos ver a actores de la talla de Óscar Jaenada, Alba Flores, Maxi Iglesias, Najwa Nimri y Margarida Corceiro, entre otros, aunque, tal y como adelanta a EL CORREO GALLEGO Mamen Quintas, CEO de la compañía amesana Ficción Producciones y productora ejecutiva de la serie, veremos a «nuevos personajes».

Un final ambientado en Galicia lleno de novedades

No obstante, la gran novedad de esta segunda entrega no está en su elenco, sino tras las cámaras. Y es que Álex Rodrigo, conocido por grandes éxitos como La Casa de Papel, Vis a Vis o Veneno, se incorpora como director de una temporada final en la que, tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes tendrán que enfrentarse a la realidad de una isla hostil, sin recursos, llena de criaturas híbridas y un virus que amenaza con expandirse globalmente.

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«La temporada final viene fuerte resolviendo todo lo sembrado en la primera temporada con unos personajes que se encuentran al límite en unas condiciones infrahumanas, pero siempre hay un halo de esperanza», promete Quintas.