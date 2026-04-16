Caída do tráfico aéreo

Sanmartín carga contra a Xunta pola falta de coordinación aeroportuaria: "Está clarísimo quen se nega a colaborar"

A alcaldesa de Santiago asegura que o Concello "leva traballando moito tempo en solitario para facer captación de rutas" para o Rosalía de Castro

Sanmartín xunto a José González, conselleiro de Emprego da Xunta de Galicia, este xoves no congreso de Cegasal

Sanmartín xunto a José González, conselleiro de Emprego da Xunta de Galicia, este xoves no congreso de Cegasal / Cedida

Manu López

Manu López

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, manifestouse este xoves sobre a situación do aeroporto Rosalía de Castro, que acumula unha caída do tráfico do 30 % durante o primeiro trimestre de 2026. Sanmartín referiuse ás declaracións do voceiro do PSOE en Raxoi, Sindo Guinarte, nas que reclamaba unha resposta coordinada e inmediata dos gobernos local e autonómico, responsabilizando á Xunta de ser quen se nega a colaborar.

Antes de participar na inauguración do Congreso da Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen ánimo de Lucro (Cegasal), a rexedora compostelá afirmou que "é a Xunta de Galicia quen se ten que poñer á fronte", lembrando que Guinarte se expresou na mesma liña e indicando que "sabe perfectamente a colaboración que obtivo" cando era concelleiro de Turismo no anterior mandato. "Todo o mundo ten moi claro de quen é a responsabilidade de ter unha perspectiva de país e facer unha política aeroportuaria", subliñou.

Propostas "totalmente ridículas"

"É necesaria a coordinación e a colaboración entre as administracións", engadiu a alcaldesa, que cargou contra a Xunta ao sinalar que o Concello "leva tendendo a man a esa colaboración e creo que está clarísimo a estas alturas quen se nega a que exista esa colaboración, e quen non ten en conta os concellos, ou fai propostas que ao final todo o mundo acaba coincidindo en que son totalmente ridículas".

Sanmartín asegurou que Raxoi "leva traballando moito tempo en solitario para facer captación de rutas" e que ademais "está poñendo unha cantidade importante" para conseguilo, tratando de buscar tamén novos destinos e unha "diversificación das compañías coas que se traballa".

Enquisa de Incolsa

A alcaldesa tamén fixo referencia á enquisa que acaba de poñer en marcha Incolsa para recoller as achegas do sector turístico e da veciñanza de cara á elaboración do próximo plan estratéxico, co que se definirá o modelo a desenvolver na cidade ata 2030. "A idea da enquisa é poder ter os datos, poder coñecer profundamente cal é a situación turística e a partir de aí seguir tomando decisións conxuntas nunha mesa de traballo onde están todas as administracións", apuntou.

Trescientos futuros médicos celebran con una 'guardia' festiva su graduación en Santiago

J. D. Nasio: «Gracias a todos, en especial a Ubaldo Rueda y al Casino de Santiago»

Sanmartín carga contra a Xunta pola falta de coordinación aeroportuaria: "Está clarísimo quen se nega a colaborar"

Cales serán os horarios das bibliotecas da USC no próximo período de exames?

Tres funcionarios denuncian al Gobierno español ante la ONU por edadismo: uno de ellos trabaja en Santiago

Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital

Santiago se queda a las puertas de ganar 'Top Chef: dulces y famosos'
