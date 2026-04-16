Alumnos de La Salle de Santiago, a la caza de tesoros en forma de letras

Cada libro esconde tras la portada el enigma de una historia que el lector irá descubriendo conforme vaya pasando sus páginas, invitándole a adentrarse en otras vidas o a viajar a lugares insospechados. Un maravilloso viaje el de la lectura que hace unas décadas era el punto de partida de niños y adolescentes para empezar a derribar fronteras y conocer otras realidades, pero que hoy compite con un mundo invadido por las pantallas y la inmediatez de lo viral en redes.

Conscientes del placer que puede proporcionar un libro a cualquier edad y comprometidos con la idea de transmitírselo a sus alumnos, los profesores del colegio La Salle de Santiago se embarcan cada curso en la aventura de organizar toda una intensa semana de actividades en torno a la lectura para los más de cuatrocientos estudiantes de Primaria, en cada edición con temática diferente.

La lectura, protagonista en todas las asignaturas

En esta ocasión, y en plena celebración de una iniciativa a la que dedican con entusiasmo meses de preparativos, el programa gira en torno al ambiente detectivesco y el misterio, tal y como explica en conversación con EL CORREO GALLEGO Vanessa Ferraces, quien señala que «organizamos diversas actividades, desde radio para los niños hasta cuentacuentos en gallego y en inglés», y añade que es una propuesta de animación a la lectura que abarca a todas las asignaturas.

"Es un trabajo en equipo de todos los profesores y tutores, que se implican de forma muy activa y con mucha ilusión" Vanessa Ferraces — Profesora de Primaria en el colegio La Salle de Santiago

Impulsora de un reto motivacional para los pequeños que lleva ya años organizándose en este colegio de Santiago, los últimos cinco girando cada uno en torno a un tema como protagonista, subraya que «es un trabajo en equipo de todos los profesores y tutores, que se implican de forma muy activa y con mucha ilusión para poder llevar todas las actividades a cabo, para poder fabricar y preparar la decoración con la que adornamos los pasillos y las aulas, pero también para buscar propuestas relacionadas con la temática elegida que podamos realizar», entre las que incluyen actuaciones musicales y alguna representación teatral.

Horas extra para la decoración

Un trabajo en equipo que cuenta con muchos voluntarios y que les llevó, por ejemplo, a alargar durante varias horas la jornada laboral del pasado viernes para conseguir que este lunes los niños se vieran sorprendidos al adentrarse en unas instalaciones completamente tomadas por misteriosos detectives. Ola coordinación de la que tuvieron que hacer gala para grabar un inspirador vídeo adelantando lo que iba a suceder en las redes del colegio.

Sorteo de libros, cuentacuentos y baile

Profesora de quinto y sexto de Primaria y con 23 años de trayectoria en La Salle, Vanessa Ferraces apunta que suelen contar también con la participación de algún artista gallego, como es el caso del cuentacuentos Caxoto en esta edición, para una cita en abril, con motivo del Día del Libro, en la que apuestan por trasladar a los alumnos «una reflexión en valores sobre los que podemos trabajar dentro de este marco, no solo sobre la importancia de la lectura», y que rematará este viernes con un baile que compartirán estudiantes y profesorado en el patio del centro educativo, y durante el que, como avanza, habrá cabida para «música relacionada con el mundo del misterio y los detectives».

Antes, invitaciones a participar en lo que los promotores denominan Adivina el personaje, un juego que consiste en ir dando pistas a los estudiantes sobre su figura para que se aventuren a depositar en unas urnas de quién se trata y, rematada la semana, sortear libros entre todos los participantes.