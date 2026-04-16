Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días

Santiago suma una nueva propuesta gastronómica con la reciente apertura de un take away especializado en cocina palestina, una oferta inédita hasta ahora en la capital gallega.

Se trata de Jerusalem, que abrió sus puertas en pleno casco histórico -rúa das Casas Reais, 2-, hace apenas unos días con la idea de "acercar la cocina palestina a Santiago; así como revivir y conservar su cultura", explica a EL CORREO GALLEGO Nader Kadora Del Río, el artífice de esta nueva propuesta.

"Es una forma de aportar nuestro granito de arena para que no se pierda la cultura de Palestina”, agrega.

De Vigo a Compostela

De raíces palestinas y gallegas, no es la primera incursión hostalera de Nader Kadora, pues es dueño del restaurante Jerusalem que, desde su apertura en Vigo hace ya media década -ciudad a la que llegó en 2003- , se ha convertido en el epicentro gastronómico de la comida palestina en la ciudad olívica.

Si bien el local situado en la zona vieja de Vigo cerró recientemente, no se trata de un adiós definitivo, sino de un "hasta luego". Y es que Nader y su pareja abrirán un nuevo local en otro espacio de Vigo, que se sumará a la reciente apertura de su bistró take away de Compostela.

Comida palestina artesanal

El Jerusalem compostelano apuesta por una cocina completamente artesanal, con recetas familiares transmitidas de generación en generación y elaboradas al momento. “Son recetas propias, muchas vienen de mis abuelas, y todo está hecho prácticamente al momento y fresco”, señala a este medio Nader.

Además de platos tradicionales -como falafel, hummus, labana, fatayer o mjaddarah- incorpora opciones veganas y vegetarianas, así como delicias palestinas y bebidas con trasfondo social.

Preguntado por la acogida en sus primeros días, tras la apertura el primer fin de semana de abril, Nader se ha mostrado muy agradecido: “Estamos encantadísimos con el recibimiento y el cariño de la gente en Santiago”, confiesa.

De la misma forma habla Ahmed, palestino de Nablus (Cisjordania), que lleva ya ocho años en Galicia y que trabajará en el local. "Ya soy casi gallego", dice, entre risas.

A diferencia del local que tenían en Vigo, donde funcionaba como restaurante al uso, el de Santiago nace con formato take away. “En Santiago hay mucha más vida en la calle y este modelo encaja mejor con el día a día de vecinos y turistas”, defiende su apuesta Nader Kadora. Una elección cuyo formato modificarán e ampliarán en el futuro en función de la acogida.

Refrescos con causa

Desde Jerusalem son, además, distribuidores oficiales en Galicia de Palestina Drinks, una marca de refrescos (cola, naranja y energy) cuyos beneficios se destinan a proyectos humanitarios para la población palestina.

Uno de los refrescos de Palestina Drink comercializados en Jerusalem / Lucía Martínez

Creada por empresarios de origen palestino residentes en Suecia (SafadFood AB), busca apoyar a la población palestina.