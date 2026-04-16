Santiago se queda a las puertas de ganar ‘Top Chef: dulces y famosos’

«Hemos ganado. Estoy muy feliz. Top Chef ha sido un viaje increíble. Todo lo bueno se termina y hasta aquí». Así se pronunciaba, muy emocionado, el cantante compostelano Roi Méndez tras quedarse a las puertas de convertirse en el primer ganador del talent culinario de RTVE Top Chef: dulces y famosos.

El cantante compostelano Roi Méndez, con el mandil de concursante de 'Top Chef dulces y famosos' / Redes Sociales

El exconcursante de Operación Triunfo 2017 logró llegar hasta el mano a mano final de una gala plagada de nervios y emotivas despedidas que, finalmente, se llevó la influencer Ivana Rodríguez, hermana de la modelo Georgina Rodríguez. No obstante, para llegar hasta ahí y situarse entre los dos mejores del programa de La 1, que ya tiene mérito, el músico gallego tuvo que superar hasta tres pruebas.

El recorrido de Roi Méndez hasta el gran duelo final de 'Top Chef: dulces y famosos'

En la primera, en la que quedó eliminada Benita, Roi tuvo que replicar su primera elaboración del concurso. Un postre llamado Tarta cuajajajajada que recibió halagos por parte del jurado —compuesto por la célebre repostera Eva Arguiñano, el chef galardonado con dos estrellas Michelin Paco Roncero y el famoso pastelero argentino Osvaldo Gross— tanto por su textura como por su elegancia.

En la segunda ronda, donde cayó Samantha Ballentines, el cantante compostelano se salió y sorprendió a todos al preparar una tarta vintage en un atril. Su creación, que recibió el nombre de Tarta Salvador Delicatessen, se llevó todos los elogios al resultar ser la mejor pieza de la prueba.

Tras ello, en el tercer asalto de la noche, Roi volvió a sorprender al replicar una estructura con tres tipos de chocolate: blanco, negro y con leche. Eso sí, esta vez no fue el mejor, pero su trabajo, presentado como El podio del jurado, le valió para quedar por delante de Belén Estaban y ganarse a pulso un hueco en el gran duelo final con la influencer Ivana Rodríguez.

El gran duelo final de ‘Top Chef: dulces y famosos’

Sin embargo, la cosa no salió tan bien en el gran duelo final, donde Roi e Ivana tuvieron que elaborar un escaparate de pastelería. Ambos presentaron elaboraciones dignas de victoria que impresionaron enormemente a los jueces.

Roi presentó Las Cinco Estaciones de Osvaldi, mientras que Ivana hizo lo propio con Puente pacífico: sakura, hakushu, haba tonka y maracuyá. Dos obras que hicieron que la elección no fuese nada fácil, pero, finalmente, la presentadora gallega Paula Vázquez anunció que la ganadora no era otra que Ivana Rodríguez.

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«¡Es la primera vez que gano algo en mi vida! Ni en mis mejores sueños yo me hubiera imaginado que 2026 me iba a traer este regalo de Top Chef, de toda la gente… Soy la hermana de Georgina y la cuñada de Cristiano (Ronaldo), pero soy Ivana Rodríguez también y estoy muy feliz de poder mostrarme y que la gente me pueda conocer de verdad. Este premio no es solo mío, es de Roi. Gracias por ser como eres Roi y gracias a mis compañeros. Os quiero un montón», señaló Ivana Rodríguez tras enterarse de que ya es la primera ganadora de Top Chef: dulces y famosos. Un premio que, tras levantar, no dudó en morder «como hace Rafa Nadal».