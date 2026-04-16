Trescientos futuros médicos celebran con una 'guardia' festiva su graduación en Santiago

Iniciaron su formación en la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago con un planeta aún en pleno shock por los efectos de la pandemia del coronavirus, tuvieron que enfrentarse a "una de las carreras más largas", tal y como recuerda Sofía Vázquez, pero este jueves llegaba, al igual que para ella, para más de trescientos integrantes de la promoción 2020-2026 de Medicina, el día de celebrar su graduación por todo lo alto.

Atrás queda, según explica en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, "mucho trabajo, aprender lo que significa el sacrificio y esforzarte para conseguir una meta, pero también conocer a gente con aficiones que te son afines, y eso es algo que te llena mucho". Después llegará el MIR y, aunque admite tener alguna duda, cree que se decantará por medicina de familia.

Sofía Vázquez, estudiante de Medicina, antes del acto de graduación en el Palacio de Congresos de Santiago. / Jesús Prieto

De momento, lo que está claro es que tanto ella como el resto de graduados en esta promoción, ensayarán durante toda esta jornada y hasta bien entrado el viernes lo que supone una guardia de 24 horas, en este caso de lo más festiva. Y es que, con un programa que arrancaba a las 09:30 horas con una misa en la Catedral y una foto de familia en la escalinata de la Praza da Quintana, los futuros médicos y sus allegados se dirigían hacia el Palacio de Congresos para la ceremonia de imposición de las becas que los acreditan como graduados.

Reconocimiento al bedel Francisco Santiago

Con la ginecóloga Victoria Sampayo y el otorrinolaringólogo Andrés Soto como padrinos de promoción, y la presencia de la rectora de la USC, Rosa Cruejiras, y el decano de la facultad, José Carreira, así como una nutrida representación del equipo docente, en representación de los alumnos en el acto oficial intervinieron Ana Serantes y Eduardo Xavier Giménez, mientras que el encargado de leer los nombres de los recién graduados para que los que han sido sus profesores durante toda esta etapa universitaria procedieran a imponerles las becas era el bedel de la propia facultad, Francisco Santiago, "un compañero más para nosotros porque siempre ha sido un gran apoyo", en palabras de Marianna Silva, una de las organizadoras del programa de la graduación.

De origen venezolano, señala que llegó a Santiago desde su país para cursar la carrera y que su intención es "quedarme ya aquí y formarme como ginecóloga", especialidad que tiene muy clara y que, en su caso, le viene heredada de su padre, quien ejerce actualmente en Extremadura.

Bruno Fernández, antes de la ceremonia de graduación de la promoción 2020-2026 de Medicina de Santiago. / Jesús Prieto

Aún con dudas sobre si dedicarse a la medicina de familia o a la neurología, de lo que sí parece convencido Bruno Fernández es de que "el quirófano" no entra en sus planes, y se mueve entre la neurología y la medicina de familia como posibles opciones profesionales.

Agradecido por el apoyo de su círculo cercano con el que ha contado durante los seis años de Medicina, reconoce que "al principio fue más duro", pero discrepa de la fama de difícil que tiene el grado porque "al final de lo que se trata es de estudiar y le acabas cogiendo mucho cariño".

Noticias relacionadas

Superada esa etapa de hincar los codos como alumnos de la USC, lo que toca este 16 de abril es dedicarse de lleno junto al resto de sus compañeros a un programa festivo que tenían previsto retomar este jueves por la tarde noche en el restaurante Los Robles, con una cena y fiesta hasta las 06:00 de la mañana para, desde allí, dirigirse a la facultad que durante seis años les ha acogido como estudiantes y poner el broche de oro a la celebración con un desayuno al son de la música.