Ainhoa Arteta: «La etiqueta de ‘elitista’ de la ópera no corresponde a la realidad»

La soprano Ainhoa Arteta trae este viernes (a las 20 horas) a Santiago su esperado recital, cancelado el pasado mes de enero. Un espectáculo para voz y piano en el que la acompaña Javier Carmena y en el que ofrecerá al público que se acerque al Palacio de Congresos piezas clásicas del canto lírico. La soprano conversa con EL CORREO GALLEGO de ópera, del público gallego y del estado actual del género.

Vuelve a Santiago para actuar en el Palacio de Congresos. ¿Qué se va a encontrar esta noche el público en su recital?

¡Sí, qué ilusión! El concierto lo hemos estructurado de una manera muy exigente y atractiva, centrado en la ópera y la canción lírica, con composiciones representativas del género acompañadas por el magnífico pianista Javier Carmena. El programa está pensado para el disfrute, tanto del público entendido y habituado al repertorio lírico, como para aquellos que quieran acercarse por primera vez a la lírica, porque estamos seguros de que será una experiencia única.

¿Cómo es el público gallego? ¿Cuál es su relación con él?

Afortunadamente podemos decir que el público de Galicia es un público entendido, exigente y agradecido que, gracias a programaciones líricas estables y a una buena red de auditorios y teatros, ha tenido oportunidad de disfrutar de eventos culturales desde hace muchos años. Esto para los intérpretes es muy motivador y, a la vez, exigente, porque sabemos que hemos de dar el máximo de nosotros mismos y cumplir las expectativas. En este tipo de recitales en los que estamos solo dos intérpretes en el escenario se establece una relación muy directa con el público, parte fundamental del recital. Desde el escenario percibimos inmediatamente las reacciones del público, su cercanía y complicidad.

¿Cuál diría que es la salud de la ópera hoy en día?

La ópera como género musical es eterna y perdurará a lo largo de la historia, pero es lamentable que en España, donde gozamos de una red de auditorios y teatros y una red de comunicaciones excepcional, no estemos ofreciendo suficientes oportunidades a cantantes nacionales de indudable y demostrada calidad vocal e interpretativa, y que las grandes programaciones operísticas de los principales teatros las estén centrando en elencos extranjeros. Esto obliga a muchos talentos locales a salir del país para poder demostrar su valía o, lo más triste, tener que renunciar a hacer carrera. Otro tema que podríamos abordar es el de las diferentes versiones que desde hace unos años se ofrecen como vanguardistas y que, desde el punto de vista escénico, en muchas ocasiones bajo el argumento de «modernidad», desvirtúan el concepto de los compositores hasta el punto de hacerlas irreconocibles. Es un tema del que se podría hablar mucho, porque es posible ofrecer modernidad respetando el concepto original.

¿Y cuál es la mejor localidad de un auditorio para apreciar un espectáculo operístico?

Cuando se trata de un buen teatro suelen tener buena acústica, pero siempre es preferible escuchar desde una localidad centrada porque el sonido es más equilibrado. Puedo decir, gracias a mi larga experiencia como recitalista y como intérprete de ópera, que España goza de una excelente red de teatros y auditorios con muy buenas instalaciones y condiciones acústicas.

¿Es importante que el bel canto se «baje» de algún modo al pueblo o que trate de acercarse a la gente joven a través de las redes?

Pienso que la ópera como género recibe una etiqueta de «elitista» que, bajo mi punto de vista, no se corresponde con la realidad. Por supuesto, si pretendemos asistir a una función de ópera en el patio de butacas de un teatro «grande» debemos saber que el precio de la entrada va a ser alto. En ese sentido sí que habría que hacer una labor de acercamiento de esos precios a la economía de los jóvenes para que pudieran disfrutar de buenas localidades. Pero lo cierto es que a menudo veo en mis recitales familias enteras con niños que disfrutan y participan de una manera muy entusiasta, porque verdaderamente cuando se ofrece un programa de calidad y se interpreta de manera interesante gusta, y mucho, a todas las generaciones. Por otro lado, también podríamos comparar estos precios para asistir a la ópera con los de artistas actuales de pop, por ejemplo, con tirón entre la gente joven y que no son nada baratas. Cualquier montaje escénico supone una importante inversión y lógicamente supone un precio alto de la entrada, pero se debería fomentar la asistencia de público joven facilitando su accesibilidad.

En el panorama musical actual (fuera de lo operístico), ¿qué le gusta a Ainhoa Arteta escuchar?

Como digo siempre: independientemente del género, existe buena y mala música. Yo disfruto de todo tipo de música cuando es buena: pop, rock, jazz, etc. La música de calidad permanece a lo largo del tiempo y aquella que no la tiene no soporta su paso. En esta disciplina artística, el tiempo es el mejor juez.