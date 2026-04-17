Los compostelanos Boyanka Kostova celebran sus diez años sobre los escenarios con su disco más "raveiro"
El dúo formado por Cibrán García y Chicho do Funk (Ortiga) ha lanzado este viernes 'X', su décimo trabajo
Diez años después de irrumpir como pioneros del trap en gallego, Boyanka Kostova regresa por todo lo alto con su último trabajo, 'X'.
El dúo compostelano formado por Cibrán García y Chicho do Funk (Ortiga) lanzó este viernes 17 de abril su décimo álbum de estudio, un trabajo con el que no solo celebran sus diez años sobre los escenarios, sino que es también la consolidación del dúo como los "matemáticos do hedonismo, da rave e da xustiza social".
Su obra más "afiada"
Lejos de mantenerse en la fórmula que los convirtió primero en pioneros y luego en referentes en el trap gallego, el dúo apuesta en 'X' por su obra más electrónica y "afiada". Un trabajo donde se ve una clara evolución hacia un sonido más electrónico y "raveiro", donde el techno más directo y el hard-bass dominan la propuesta.
Así, en 'X' despliegan un arsenal de nueve temas que funcionan como “manifestos dunha vida ao límite e combativa pero disfrutona” y que coloca al dío como uno de los mayores exponentes de la música urbana vinculada a la electrónica de vanguardia.
Nueve canciones para "colapsar a pista de baile"
El estilo de Boyanka Kostova, tan ecléctico como contundente, se puede apreciar en un álbum que va desde los sampleos inesperados de artistas como Sade hasta ritmos diseñados para “o colapso da pista de baile”.
A este viaje se suman colaboraciones como las de Joe Crepúsculo y Rulo, que aportan nuevos matices a un tracklist compuesto por ‘Tusiwaracha’, ‘Bota un culín’, ‘Saikoloko’, ‘Cando prende a luz’, ‘Hoy me la gozo’, ‘Cego de algo’, ‘Pastis en Ferrol’, ‘Trae ese cú’ y ‘Acaso esto é un crime’.
Una gira que los llevará a Santiago
Junto al lanzamiento de su nuevo trabajo, el dúo compostelano también ha anunciado una serie de conciertos en distintas partes de España para este 2026, entre ellos uno en Santiago. Será el próximo 26 de noviembre, en la Sala Capitol.
Antes de ese concierto en casa, actuarán el 1 de mayo en Portonovo, el 15 de Mayo en Viveiro, el 27 de junio en Abadín, el 8 de octubre en Barcelona y el 9 de octubre en Madrid.
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