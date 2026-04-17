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Rodajes en Compostela

Buscan en Santiago figurantes para una nueva película ambientada en Galicia

Las grabaciones se realizarán en la capital gallega el próximo mes de mayo

Rodaje de la serie ‘Lobo’ en la Praza do Obradoiro, en enero.

Rodaje de la serie ‘Lobo’ en la Praza do Obradoiro, en enero. / Netflix

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Que Santiago se está consolidando como un escenario de película, incluso de series, es todo un hecho.

En la boca de ‘Lobo’, así son por dentro los rodajes en Santiago de la serie de Netflix sobre Romasanta

Rodaje de la serie ‘Lobo’ en la Praza do Obradoiro, en enero. / Netflix

Santiago, plató de películas y series

Hasta 57 proyectos audiovisuales acogió la capital gallega el pasado año, récord histórico en número de rodajes. Una cifra que no parece que se vaya a detener este año.

De hecho, este mes, las calles compostelanas han vuelto a acoger, hasta el próximo 24 de abril, al igual que hicieron a finales de enero, las grabaciones de Lobo —ficción de Netflix que narrará la historia del sastre gallego Manuel Blanco Romasanta, el primer asesino en serie documentado de España, a través del actor Luis Tosar—.

Mercado creado en la Praza das Praterías de Santiago para los rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero.

Mercado creado en la Praza das Praterías de Santiago para los rodajes de la serie de Netflix ‘Lobo’, a finales de enero. / Netflix

No solo eso, y es que, hace unos días, hemos podido saber que la comedia rural gallega Animal regresará a Santiago en mayo, un mes en el que también aterrizará en la ciudad del Sar el equipo de rodaje de una nueva película.

Buscan figurantes en Santiago para una nueva película ambientada en Galicia

Un nuevo proyecto del que muy poco, por no decir nada, se sabe. Tan solo la apertura de dos castings por parte de la productora gallega especializada en figuración Alén Filmes.

En el primero, abierto a comienzos de esta semana, buscaban «mujeres de entre 20 y 30 años y hombres de entre 60 y 75 que sepan baile tradicional gallego».

Ahora, la misma compañía de figuración busca «niños y niñas de 7 a 13 años». «Si a tu peque le apetece vivir una experiencia diferente en un rodaje… ¡esta es su oportunidad!», añade el anuncio en el que se especifica que todos los interesados deben mandar un whatsapp al teléfono 604053163 con el asunto «NIÑOS».

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En los últimos años, la productora pontevedresa Alén Filmes ha participado en los rodajes de grandes producciones como Fariña, El Caso Asunta, Rapa, Cuñados, o más recientemente, las películas Romería y Rondallas.

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