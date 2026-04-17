El centro integral Clara Campal HM de Santiago rozó las dos mil consultas oncológicas en 2025

Con un total de 1.908 consultas oncológicas llevadas a cabo durante el año pasado, el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC, ubicado en el HM La Esperanza de Santiago, sumó 149 pacientes. Lo hizo en un ejercicio en el que administró 758 tratamientos oncológicos, de los que 701 fueron ciclos de quimioterapia y otros 57 de quimioterapia orales.

El Clara Campal compostelano ha consolidado un modelo asistencial de alta complejidad basado en la medicina personalizada, el trabajo multidisciplinar y la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia científica.

Rapidez en el acceso al especialista, implementación de estrategias diagnósticas ágiles y menos invasivas, así como dotación tecnológica de última generación para la detección, abordaje y tratamiento de distintos procesos tumorales, son objetivos clave para el HM CIOCC.

Nueva unidad de ensayos clínicos

Un centro en el que, según explica su responsable en Galicia, María Teresa Curiel, "ha empezado a dar sus primeros pasos una nueva unidad de ensayos clínicos, en la que tenemos uno activo en la actualidad", quien añade que "aunque no contamos con ensayos clínicos de fase I en Galicia, nuestros pacientes pueden acceder a los mismos en la Unidad de Ensayos Clínicos de Fase I START (South Texas Accelerated Research Therapeutics), con la que contamos en la sede de HM CIOCC Madrid, como referente internacional en estudios oncológicos en fases tempranas y socio estratégico de HM Hospitales en el desarrollo de terapias emergentes”.

Destaca además el refuerzo de plantilla experimentado en Galicia durante 2025, siendo en estos momentos cinco los facultativos especialistas que prestan servicio en las áreas que concentran mayor número de casos: cáncer de mama, aparato digestivo, genitourinario, de pulmón y oncohematología. Y es que ocho de cada diez pacientes atendidos el año pasado fueron diagnosticados de un tumor en alguna de estas áreas. En concreto, el 30% fueron mujeres a las que se detectó un cáncer de mama, el 15% fueron enfermos con cáncer de aparato digestivo, el 13% de genitourinario, el 9% de pulmón y otro 15% fue diagnosticado de una dolencia oncohematológica.

Quimioterapia e inmunoterapia

Siete de cada diez pacientes que iniciaron tratamientos antineoplásicos activos recibieron quimioterapia o inmunoterapia, y el 30% restante tomaron tratamientos orales dirigidos a alteraciones moleculares concretas, dentro de la apuesta de HM Hospitales por la medicina de precisión.

A ello se suma el hecho de que en el último ejercicio "hemos dado respuesta a quince pacientes en la Unidad de Prevención y Diagnóstico Hipertemprano", gracias a "disponer de tests de biopsia líquida aprobados por las agencias reguladoras para intentar hacer un diagnóstico precoz sobre el que podemos realizar un tratamiento curativo”, en palabras de la doctora Curiel.

El uso combinado de técnicas de imagen avanzada y de pruebas moleculares de última generación permite anticipar decisiones terapéuticas y optimizar los resultados clínicos, reforzando la apuesta del centro por una oncología preventiva y de precisión.