Educación adjudica las obras de ampliación del IES Lamas de Abade y de cambio de cubierta del Rosalía de Castro

La Consellería de Educación viene de adjudicar por más de dos millones de euros las obras de ampliación del instituto Lamas de Abade y de cambio de cubierta del Rosalía de Castro, ambos en Santiago. El plazo de ejecución de las actuaciones, una vez se inicien los trabajos, es de diez meses para el primero de los centros y de cuatro para el segundo.

Con un presupuesto de 1,3 millones la obra de ampliación del Instituto Lamas de Abade se adjudica a la empresa Construcciones Iglesias Mera. La intervención supone ampliar la superficie del centro en casi 500 metros cuadrados, dotando al instituto de más y mejores espacios, con seis nuevas aulas ordinarias y dos nuevas aulas de desdoble, en un instituto que cuenta con una gran demanda.

La obra se ejecutará añadiendo una planta más sobre la parte sur del edificio actual, de tal forma que los tres cuerpos que componen el instituto quedarán con la misma altura, logrando uniformidad arquitectónica. La zona de nueva construcción estará aislada por el exterior con sistema SATE y contará con carpintería de aluminio anodizado, similares a las existentes.

Se organizará alrededor de un pasillo central, a lo largo del cual se distribuirán las ocho nuevas aulas y la salida de emergencia, conectada con una nueva escalera exterior en la fachada sur, de uso exclusivo en caso de incendio, un ámbito en el que también se realizarán mejoras.

En el caso del cambio de cubierta del IES Plurilingüe Rosalía de Castro, con un presupuesto de 672.000 euros, la empresa adjudicataria es Obras y Servicios Gómez Crespo. En este caso se retirará la teja curva existente para proceder a su sustitución por una nueva cubierta atornillada a la estructura de madera existente y recubierta de teja curva del país, dado el carácter histórico del centro.

La actuación contempla también la colocación de nuevos canalones y bajantes en la totalidad de la cubierta, la sustitución de las cuatro ventanas tipo velux para acceso a la cubierta que se localizan en los faldones interiores del claustro, así como trabajos de limpieza e impermeabilización, entre otros.

Otras actuaciones en ejecución y previstas en institutos de Santiago

Estas intervenciones se enmarcan en las primeras 16 obras programadas por la Consellería en centros de enseñanza para este año, con una inversión total de más de 16 millones. En el conjunto del año, la inversión de la Xunta en obras en centros educativos ascenderá a un total de 73,6 milones, un 4% más.

Las mejoras en el Lamas de Abade y en el Rosalía de Castro elevan a más de 12 millones la inversión en obras en centros de la Xunta en Santiago en el marco del Plan de nueva arquitectura pedagógica. En este momento están en ejecución cuatro actuaciones por casi 4 millones, en concreto, la ampliación del IES Eduardo Pondal (3 M€), la reforma del Museo Pedagógico de Galicia (500.000 €) y el cambio de cubierta del IES A Pontepedriña (306.000 €). Además, está ya adjudicada la rehabilitación integral del IES Arzobispo Xelmírez II (1,8 M€).