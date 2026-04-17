Los Enemigos anuncian un concierto en Santiago y estrenan single: "Canciones chulas"

Los Enemigos anuncian un concierto en Santiago como parte de las primeras cuatro fechas de 2026 que integran su gira de regreso. La banda de rock que lidera Josele Santiago ha estrenado además un tema llamado "Canciones chulas", con un videoclip dirigido por Mikel Macua y Jaime Díaz de Tuesta.

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"Querida afición, ha llegado el momento de volver a verse. Tomen nota de estas y prepárense para las siguientes, que vienen más... Entradas ya a la venta. Volvemos con muchas ganas, con 'Canciones chulas' y el poder liberador de la música", detallan Los Enemigos en sus redes sociales sobre su vuelta y la canción que pone título a su nuevo disco.

Y añaden: "Querida afición, aquí estamos de nuevo. Con cancionero listo para estrenar y el sello Mushroom Pillow acompañando en la faena. Tenemos un disco bien majo listo para desprecintar: 'Canciones chulas'. Lo publicaremos en octubre, pero el 16 de abril podrán escuchar la copla que lo titula. Porque esto sigue yendo de lo mismo, de canciones".

Los Enemigos tocan en Compostela el próximo viernes 20 de noviembre, en la Sala Capitol, con tickets desde 33 euros en la venta anticipada.

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Libro de Josele Santiago y nexo con Galicia

A todo esto, Josele Santiago (Madrid, 1965) lanzó este año un libro autobiográfico, llamado "Desde el jergón", editado por Contra (384 págs. 15 x 22 cms., donde ofrece su "testimonio singular de un momento clave de la cultura underground, cuando, a mediados de los ochenta, surge una escena de grupos, locales y fervientes adoradores del rock en el castizo barrio madrileño de Malasaña", detalla la editorial sobre la carrera de un músico muy ligado a Galicia, tierra donde vivió temporalmente durante una de las épocas doradas de Los Enemigos, que grabaron a primeros de siglo un álbum en vivo ("Obras Escocidas - 1985 - 2000") en varias salas, entre ellas, en base a un show suyo en la Nasa (luego Malatesta, ahora cerrada). Además, el arzuano Carlos Mariño les trajo infinidad de veces por tierras gallegas desde su agencia de management Spanish Bombs, que sigue trabajando con ellos.