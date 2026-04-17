Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más VTC en SantiagoEdadismoMartín PallínArteciencIA en SantiagoRibeira
instagram

MÚSICA

Los Enemigos anuncian un concierto en Santiago y estrenan single: "Canciones chulas"

A mediados de noviembre, van a tocar en la capital de Galicia, tierra donde vivió su líder, Josele Santiago

Los Enemigos vuelven a Santiago.

Los Enemigos vuelven a Santiago. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Los Enemigos anuncian un concierto en Santiago como parte de las primeras cuatro fechas de 2026 que integran su gira de regreso. La banda de rock que lidera Josele Santiago ha estrenado además un tema llamado "Canciones chulas", con un videoclip dirigido por Mikel Macua y Jaime Díaz de Tuesta.

Volver

"Querida afición, ha llegado el momento de volver a verse. Tomen nota de estas y prepárense para las siguientes, que vienen más... Entradas ya a la venta. Volvemos con muchas ganas, con 'Canciones chulas' y el poder liberador de la música", detallan Los Enemigos en sus redes sociales sobre su vuelta y la canción que pone título a su nuevo disco.

Y añaden: "Querida afición, aquí estamos de nuevo. Con cancionero listo para estrenar y el sello Mushroom Pillow acompañando en la faena. Tenemos un disco bien majo listo para desprecintar: 'Canciones chulas'. Lo publicaremos en octubre, pero el 16 de abril podrán escuchar la copla que lo titula. Porque esto sigue yendo de lo mismo, de canciones".

Los Enemigos tocan en Compostela el próximo viernes 20 de noviembre, en la Sala Capitol, con tickets desde 33 euros en la venta anticipada.

Noticias relacionadas

Libro de Josele Santiago y nexo con Galicia

A todo esto, Josele Santiago (Madrid, 1965) lanzó este año un libro autobiográfico, llamado "Desde el jergón", editado por Contra (384 págs. 15 x 22 cms., donde ofrece su "testimonio singular de un momento clave de la cultura underground, cuando, a mediados de los ochenta, surge una escena de grupos, locales y fervientes adoradores del rock en el castizo barrio madrileño de Malasaña", detalla la editorial sobre la carrera de un músico muy ligado a Galicia, tierra donde vivió temporalmente durante una de las épocas doradas de Los Enemigos, que grabaron a primeros de siglo un álbum en vivo ("Obras Escocidas - 1985 - 2000") en varias salas, entre ellas, en base a un show suyo en la Nasa (luego Malatesta, ahora cerrada). Además, el arzuano Carlos Mariño les trajo infinidad de veces por tierras gallegas desde su agencia de management Spanish Bombs, que sigue trabajando con ellos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
  2. Sociólogos alertan: «El casco viejo de Santiago corre el riesgo de convertirse en un parque temático»
  3. Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
  4. No ganó, pero esta casa de Santiago se ha colado entre las nominadas a mejor obra del año
  5. La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones
  6. Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital
  7. La joven de Santiago que inmortaliza recuerdos en resina: 'Hay encargos que empiezas con lágrimas
  8. Luto en el comercio de Santiago: muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias

"Queres desfacerte dese moble vello? Non o deixes na rúa sen avisar o servizo de recollida"

"Queres desfacerte dese moble vello? Non o deixes na rúa sen avisar o servizo de recollida"

Vuelven a Santiago las quedadas para leer en silencio que arrasaron el año pasado

Vuelven a Santiago las quedadas para leer en silencio que arrasaron el año pasado

Falece na entrada de Santiago un peregrino por un paro cardíaco

Falece na entrada de Santiago un peregrino por un paro cardíaco

El plan de Renfe para Galicia: más frecuencias y trenes más grandes para mejorar la movilidad de Santiago a Vigo y A Coruña

El plan de Renfe para Galicia: más frecuencias y trenes más grandes para mejorar la movilidad de Santiago a Vigo y A Coruña

Los Enemigos anuncian un concierto en Santiago y estrenan single: "Canciones chulas"

Los Enemigos anuncian un concierto en Santiago y estrenan single: "Canciones chulas"

Los compostelanos Boyanka Kostova celebran sus diez años sobre los escenarios con su disco más "raveiro"

Los compostelanos Boyanka Kostova celebran sus diez años sobre los escenarios con su disco más "raveiro"

A comisión de festas de Santiago que se reinventa: «Ver o campo cheo de xente é o máis reconfortante»

A comisión de festas de Santiago que se reinventa: «Ver o campo cheo de xente é o máis reconfortante»

Nace el primer diccionario digital de psicología en gallego impulsado por la USC

Tracking Pixel Contents