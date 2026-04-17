Camiño de Santiago
Falece na entrada de Santiago un peregrino por un paro cardíaco
Indispúxose ao pasar O Milladoiro, entrada a Santiago do Camiño portugués
Santiago
Na tarde deste venres a indisposición dun peregrino no Camiño portugués mobilizaba un dispositivo de ambulancia, Policía Local e Policía Nacional de Santiago. O incidente producíase ás 15 horas na rúa do Veado, á altura da saída da autovía de Noia cara a Santiago.
Tratábase dun cidadán británico de 59 anos que peregrinaba a Compostela e sufriu a esa altura unha indisposición, resultado da cal se produciu o seu falecemento.
Os sanitarios, que non puideron facer nada por salvar a súa vida, consideran que o óbito se produciu a consecuencia dun paro cardíaco.
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- Sociólogos alertan: «El casco viejo de Santiago corre el riesgo de convertirse en un parque temático»
- Santiago estrena un 'take away' de cocina palestina que ya arrasa en sus primeros días
- No ganó, pero esta casa de Santiago se ha colado entre las nominadas a mejor obra del año
- La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones
- Crujeiras refuerza la USC con tres delegaciones clave: Internacionalización, Salud y Estrategia Digital
- La joven de Santiago que inmortaliza recuerdos en resina: 'Hay encargos que empiezas con lágrimas
- Luto en el comercio de Santiago: muere María de las Nieves Iglesias, propietaria de la histórica Sombrerería Iglesias