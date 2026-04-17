Nace el primer diccionario digital de psicología en gallego impulsado por la USC

La Universidade de Santiago viene de crear el Dicionario esencial de Psicoloxía como una herramienta digital, gratuita y de acceso abierto que reúne alrededor de 1.500 conceptos fundamentales de la disciplina, elaborados íntegramente en gallego e incorporando además sus equivalentes en castellano e inglés.

El proyecto, impulsado desde la Facultade de Psicoloxía, surge a partir de una necesidad detectada en el ámbito académico. Castor Méndez, uno de sus coautores y profesor de Psicología ya jubilado, explica que la idea se planteó durante la primera jornada sobre bilingüismo celebrada en Psicoloxía en 2023, organizada por la Comisión de Normalización Lingüística de la propia facultad, que él mismo presidía en ese momento. Según recuerda, el punto de partida fue la revisión de los recursos disponibles para trabajar en gallego en psicología. "Démonos conta de que faltaba un diccionario de fácil acceso e manexo", relata.

Aunque existía un antecedente, el Dicionario de psicoloxía e educación editado por la Xunta de Galicia y coordinado por Celso Currás y Agustín Dosil en 1998, se trataba de una obra "extensa e agora agotada e solo consultable en bibliotecas". Ante esta limitación, el equipo decidió "facer algo actualizado e poñelo a disposición de todo o mundo".

Así se elaboró el diccionario

A partir de esa idea inicial, se elaboró una selección de unos 1.500 conceptos esenciales de psicología, para lo cual se revisaron los programas de las materias de grado y máster impartidas en la facultad, así como diccionarios de referencia en castellano, inglés y la obra previa de Currás y Dosil. Posteriormente, esta lista se remitió a las distintas áreas de conocimiento de la facultad para que "fixeran suxestións por se faltaba algún termo que fora interesante introducir.” Tras recibir numerosas sugerencias, se configuró el listado definitivo de términos.

Las definiciones se redactaron en gallego tomando como base principal "o que probablemente é o mellor diccionario de psicoloxía online", el de la American Psychological Association (APA).

Una vez completada esta fase, el contenido fue revisado por la facultad para su validación final. Con el visto bueno, se trabajó en el formato de presentación, una tarea de la que se encargó principalmente Xusto Rodríguez, el otro coautor.

El resultado es una herramienta pensada tanto para estudiantes e investigadores como para profesionales de la psicología. En este sentido, Méndez subraya la importancia de la lengua materna en la práctica profesional como un factor que facilita la comunicación clínica: “Se algo debe ter en conta calqueira psicólogo é a lingua nai daquelas persoas coas que ten que tratar, o que está demostrado que facilita a comunicación", declara.

La rectora Rosa Crujeiras inauguró este martes 14 de abril la presentación del Dicionario esencial de Psicoloxía de la USC. / Santi Alvite

El diccionario está concebido, además, como un recurso abierto a la incorporación de nuevos términos y a la revisión de definiciones, tal como recogen sus propias instrucciones de uso. Tras su presentación este martes 14 de abril en la Facultade de Psicoloxía, en un acto inaugurado por la rectora Rosa Crujeiras y que contó con la presencia de sus coautores y otras autoridades, la herramienta ya está disponible en la página web del Servicio de Normalización Lingüística de la USC y cuenta también con una versión adaptada para dispositivos móviles.