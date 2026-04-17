El sector del taxi alerta del aumento de servicios urbanos de VTC en Santiago

El conflicto entre el sector del taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) sigue latente en Santiago. La asociación Radio Taxi de la capital gallega denuncia que estos servicios continúan operando de forma irregular dentro del ámbito urbano, incumpliendo la normativa vigente.

Según el presidente del colectivo, Manuel Sánchez, los VTC siguen realizando trayectos urbanos de manera habitual, a pesar de que la legislación establece que solo pueden completar trayectos previamente contratados, de manera que no deberían recoger pasajeros que lo solicitan en la calle, sin previa concertación, o en las paradas de taxi. «Entre el 80 y 90 por ciento de los trabajos que realizan son en el término municipal de Santiago», asegura, al tiempo que advierte de que esta práctica supone una competencia desleal para el taxi tradicional.

Desde el sector denuncian además que, en numerosas ocasiones, estos vehículos recogen pasajeros sin reserva previa, tanto en la calle como en paradas de taxi. Como ejemplo, señalan lo que ocurre durante las madrugadas de los fines de semana en la Praza de Galicia, donde, afirman, conductores de VTC se detienen para ofrecer servicios directamente a los usuarios.

Más de un centenar

Radio Taxi Santiago también pone el foco en el número de vehículos en circulación. Según sus datos, en el área de Santiago operan más de un centenar de VTC, una cifra que consideran cercana a la del propio sector del taxi, lo que intensifica la competencia. «En Santiago operan VTCs de color negro, blanco, y ahora también hay vehículos que tienen una franja violeta que realizan este tipo de servicio». Y aunque reconocen que el Concello está llevando a cabo inspecciones periódicas, los taxistas consideran que los controles son insuficientes para frenar estas prácticas. Y eso, añaden, que aún no ha comenzado el bum turístico de verano. Por ello, reclaman un refuerzo de la vigilancia y el cumplimiento estricto de la normativa para garantizar un marco de competencia equitativo.

«Actualización do regulamento municipal»

Desde Raxoi, ante las denuncias del sector del taxi, indican que «o departamento de Mobilidade prevé a apertura dunha consulta pública previa de cara á actualización do regulamento municipal de transporte público en vehículos de turismo, habida conta de que o actual regulamento data de 1990». Señalan que en este proceso de consulta pública «atenderase tamén á nova realidade das VTC». «A previsión é que esa consulta pública sexa aberta neste mesmo mes de abril», detallan desde el gobierno local ante la consulta de este periódico tras las quejas mostradas por los taxistas.

«O Concello de Santiago mantén a súa postura, que é a que xa foi expresada tamén por concellos como Coruña ou Vigo, así como pola Fegamp. A Xunta debera asumir as súas competencias e definir unha regulación autonómica harmonizada. Non ten sentido que os VTC que operan con licenza autonómica para servizos interurbanos teñan despois diferentes marcos de xogo no que tén que ver cos servizos urbanos nas diferentes cidades. Da mesma maneira, vimos solicitando que non se sigan concedendo autorizacións para servizos interurbanos, sen facer un estudo do mercado», sostienen desde el área de Mobilidade del gobierno local, al tiempo que apuntan que «habida conta de que a Xunta está botando balóns fora, o Concello de Santiago regulará a situación a través desa modificación que comezará coa consulta pública previa».

La intención de Raxoi es «garantizar o funcionamento do taxi como servizo público e a súa convivencia coa realidade das VTC». A través de esta regulación, podrán autorizar que estos vehículos realicen trayectos dentro del propio municipio. En este sentido, contempla la posibilidad de que los VTC puedan realizar algún viaje dentro del ayuntamiento como los denominados transfer para, por ejemplo, los traslados de autoridades que visiten Santiago o dar servicio durante la celebración de congresos.

«Máis de 150 expedientes abertos»

En cuanto a la demanda de los taxistas para que se incrementen los controles, en el departamento que dirige Xan Duro señalan que a fecha de 1 de marzo «tiñamos máis de 150 expedientes abertos». «Os controis da Policía Local continúan e, por exemplo, esta semana xa se abriron tres expedientes máis», detallan fuentes del área de Mobilidade.