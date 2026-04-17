Estos son los cortes de tráfico en Conxo por la celebración este sábado de sus fiestas patronales

En un fin de semana que llega a Santiago cargado de propuestas para todos los públicos, una de las citas más destacadas son las fiestas patronales de Conxo, con una jornada ambientada en los años ochenta y noventa que tendrá lugar este sábado 18.

Una celebración que provocará cortes de tráfico en la zona tal y como avanzó el Concello de Santiago. En concreto, la rúa do Campo de Conxo permanecerá cerrada a partir de las 9.00 horas hasta que terminen los festejos.

Cambios en el transporte urbano

Además, este corte afectará también al transporte urbano, teniendo varias líneas que modificar o ver alterado su recorrido. Se trata de las líneas 5, 12, C2 y C4.

Desvíos en sentido sur de circulación

En el caso de las líneas con sentido sur de circulación (5 sentido Rocha y C2), no podrán circular desde la rotonda de Conxo hacia el Campo de Conxo y Benéfica.

Un bus urbano circula por Santiago / Antonio Hernández

En el caso de la línea 5, desde la rotonda de Conxo se desviará por la SC-20 incorporándose a la rotonda de Volta do Castro, rúa Volta do Castro y retomando su itinerario habitual en la rúa Poza Real de Abaixo (Santa Polonia.

En este tramo se suprimirán las paradas (155) Campo de Conxo, psiquiátrico; (127) Benéfica de Conxo, Televés; (626) Torrente, cruce Travesa Benéfica; (628) Torrente nº28; y (246) Torrente, cruce Volta do Castro.

Por su parte, la línea C2 después de salir del hospital Provincial, desde la rotonda de Conxo se desviará por la SC-20 incorporándose a la rotonda de Volta do Castro, rúa Torrente, Benéfica de Conxo y recuperando su itinerario habitual por la rúa dos Roláns hacia el Clínico.

En este caso quedarán suprimidas las paradas (155) Campo de Conxo, psiquiátrico y (127) Benéfica de Conxo, Televés.

Desvíos en sentido norte de circulación

Por otro lado, desde la Benéfica de Conxo (Televés) hacia la rotonda de Conxo, las líneas con sentido norte de circulación (5 en sentido Vite, 12 y C4) solamente podrán llegar hasta Televés, desde donde realizarán cambio de sentido volviendo por Torrente, Volta do Castro, periférico SC-20 y desde la rotonda de Conxo continuará cada línea su itinerario habitual.

Quedará suprimida la parada (412) Psiquiátrico de Conxo, en sentido centro ciudad.

Corte en el casco viejo

Por otro lado, el Concello de Santiago también informó que desde el pasado lunes 13 y durante un mes, la rúa da Conga estará cortada al tráfico por los trabajos de reparación del enlosado.

El corte será total en el primer tramo de la calle y para poder acceder a la praza da Quintana, la circulación se hará entrando por Fonte Sequelo y bajando en sentido contrario por la rúa da Conga.