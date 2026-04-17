Vuelven a Santiago las quedadas para leer en silencio que arrasaron en 2025

En Santiago se lee cada vez más... y en compañía. Buena prueba de ello son las 'Silent Reading Parties' -quedadas para leer en silencio- que aterrizaron en la ciudad hace justo un año. Su éxito no tardó en consolidarse: a lo largo de 2025 se celebraron hasta once citas que reunieron a decenas de lectores en torno a una propuesta sencilla a la par que efectiva.

La iniciativa, bautizada en Compostela como Le Comigo y en la línea de las fiestas de lectura popularizadas en Estados Unidos, regresa este 2026 por todo lo alto y para alegría de todos sus seguidores.

La primera quedada de 2026

Hasta el momento, y según recoge la web oficial, ya hay programadas un total de seis nuevas quedadas en la ciudad.

El primer Le Comigo de este año tendrá lugar el próximo domingo, 26 de abril, en la Casa das Máquinas (rúa Galeras, 1).

La temática será sobre 'Anatomía da Edición' y se leerá junto a Víctor Freixanes, editor, periodista y profesor de la Facultade de Ciencias da Comunicación da USC.

Lecturas recomendadas para el LeComigo sobre Anatomía da Edición / LeComigo

Junto al que también fue Presidente da Real Academia Galega (RAG) entre 2017-2025, los participantes conversarán sobre el mundo de la edición. Para ello, Freixanes ha hecho una selección de varias lecturas recomendadas. Algunas de ellas podrán consultarse el propio día.

La jornada empezará a las 11.30 horas con una breve presentación de la nueva temporada del Le Comigo. Seguidamente se leerá durante una hora en silencio -puedes llevar tu libro favorito-, para finalizar con micro abierto, brindis y el sorteo de libros.

En qué consisten las quedadas

Promovidas por la librera Mercedes Corbillón (Librería Cronopios) y la editora Gemma Sesar (El Patio Editorial), la dinámica de estos encuentros literarios es muy sencilla: se queda para leer en silencio durante una hora con otra gente, para luego debatir sobre literatura con un escritor invitado.

Quedada anterior en las cubiertas de la Catedral de Santiago / CEDIDA

Este tipo de encuentros suele realizarse en lugares emblemáticos -como los tejados de la Catedral, el Mercado de Abastos o la Casa RIA- y es habitual que gire en torno a una temática.

Cómo apuntarse

Apuntarse en las quedadas para leer en silencio del Le Comigo de Santiago es muy sencillo. Solo tienes que reservar una plaza a través de su web oficial.

Se recomienda estar atentos a sus redes sociales para conocer cuándo se abren inscripciones para cada una de las quedadas, pues las plazas suelen agotarse muy rápido.

Tras la de Freixanes, están programadas las siguientes cinco jornadas del Le Comigo:

Literatura Portuguesa . Con Tereixa Constenla. El 10 de mayo en Lemonade Fresh Living (antiguo Hospital Xeral).

. Con Tereixa Constenla. El en Lemonade Fresh Living (antiguo Hospital Xeral). As mulleres das letras: Begoña Caamaño . Con Uxía Senlle. El 24 de mayo en la Casa do Taberneiro.

. Con Uxía Senlle. El 24 de mayo en la Casa do Taberneiro. Literatura de Viaxes: 80 anos de 'Viaxe a la Alcarria' . Con Javier Rioyo . El 7 de junio en la Fundación Pública Galega Camilo José Cela.

. Con Javier Rioyo . El 7 de junio en la Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Historia Contemporánea . Con Antonio Míguez Macho. El 14 de junio en la Biblioteca de la Facultade de Xeografía e Historia da USC.

. Con Antonio Míguez Macho. El 14 de junio en la Biblioteca de la Facultade de Xeografía e Historia da USC. Día da Música. Con Xoán Curiel. El 21 de junio en el Hotel San Miguel.

Se trata, en definitiva, de una forma de hacer comunidad, de volver a los libros y olvidarse de la tecnología. ¿Ya has asistido alguna vez?