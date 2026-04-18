Rehabilitación de firmes
Raxoi activa unha nova fase de asfaltados: 200.000 euros para obras en zonas rurais e urbanas
As actuacións previstas chegarán nas próximas semanas a rúas do Ensanche, varias parroquias e a contorna do Estadio Verónica Boquete
O Concello de Santiago vén de activar unha nova fase de actuacións de rehabilitación de firmes, que abrangue tanto zonas do ámbito rural como do urbano, e que conta cun investimento de 200.000 euros. Os traballos comezaron nos últimos días con actuacións en Zarramacedo, en Bando de Arriba. Continuarán nas próximas semanas coa programación de máis dunha vintena de intervencións nas parroquias de Laraño, Figueiras, Busto, San Xoán de Fecha, A Barcia, Villestro ou A Grixoa.
No ámbito urbano, o Concello mellorará a contorna do Estadio Verónica Boquete, uns traballos que comezará na próxima semana, e ten previstas actuacións de rehabilitación de firmes nas rúas Fonte de Santo Antonio, Doutor Teixeiro e Puente Castro, que se desenvolverán no próximo mes.
Nova fase en verán
A este plan sumarase unha nova fase de traballos de asfaltados no ámbito periurbano e de regos asfálticos en varios puntos do municipio que o Concello executará durante o período estival aproveitando a climatoloxía favorable propia desta época.
Alén destas intervencións, Raxoi explica que están previstos investimentos para a rexeneración de pavimentos na rúa de Mallou, nos lugares de Bar de Arriba, Bar de Abaixo e a rúa dos Asidros, a pavimentación do lugar do Piñeiro, no Eixo. Tamén se intervirá na rúa de San Roque, en Laraño e en varias vías das parroquias de Cesar, Marrozos, Verdía, Fecha, Carballal e Busto.
Outros traballos xa executados
Estes traballos súmanse aos recentemente executados tras os temporais deste inverno para reparar pavimentos e para mellora da accesibilidade. Entre estas actuacións atópase a rehabilitación da estrada N-634 que conecta coa zona de San Marcos, ou a Ponte Vella de Vidán.
Tamén se interveu en máis dunha quincena de zonas urbanas e leváronse a cabo rebacheos en distintos puntos da cidade que superan os 380 metros cadrados. Así, actuouse nas rúas París, Roma, Berlín, Lisboa, Moscova, Bruxelas, Londres, Xoán XXIII, Burgo das Nacións, Xoan Pablo II, San Lázaro, Camiño Francés, República de Arxentina, Gómez Ulla e Costa do Vedor. En total, esta serie de intervencións executadas tiveron un custo superior aos 350.000 euros.
