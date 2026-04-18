Récord de millones de la música en vivo en España, pero no en Galicia pese al éxito del O Son do Camiño

La música en vivo en España alcanzó durante 2025 una facturación de 807,2 millones de euros por medio de la venta de entradas, según datos del Anuario de la Música en Vivo de la Asociación de Promotores Musicales (APM). Ese dato revela un incremento del 11,24% respecto a los 725 millones que se registraron en 2024, pero en Galicia, la cifra interanual, decrece.

Madrid y Barcelona se mantienen como los principales ejes de dicha actividad económica musical en España, acumulando de forma conjunta casi el 50% de los ingresos totales del país. Sevilla se sitúa en tercera posición con 27,5 millones de euros.

Top de comunidades

En el top de comunidades, tras Madrid (237.173.883 €), Cataluña (163.209.054 euros), Andalucía 108.736.131 €), Valencia (46.455.057 euros), País Vasco (44.570.440 €) y Canarias (31.572.398 €), Galicia aparece en la séptima posición con 30.438.763 de euros (36.038.350 euros en 2024), según la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) y la AMP (Asociación de Promotores Musicales).

Galicia es la séptima del mencionado ranking, ya que retrocede tras ser la quinta en 2024 porque el pasado año ya fue superada por los datos de Canarias y el País Vasco.

Y al revisar las cifras de la evolución de ese dato por comunidades autónomas en el periodo 2003-2025, Galicia baja al generar, por primera vez, menos dinero que en el año anterior a diferencia de lo que sucede con el dato medio de España, que crece de los citados 725 millones que se registraron en 2024 a los 807,2 del ejercicio de 2025.

En España, julio fue el mes de más facturación el año pasado, seguido de diciembre, lo que confirma hasta que punto ha aumentado el hábito de regalar entradas para conciertos y festivales como regalo navideño.

Ranking de provincias

En cuanto al ranking de provincias, A Coruña retrocede. Pasa de 20,38 millones de euros en 2024 (puesto 7, solo por debajo de España: Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Baleares y Valencia ) a facturar en 2025: 17,37 mill., pasando del puesto 6 al 12, pasando de ser el 2,45 % del total de volumen de negocio a un 2,15 % de la facturación por provincias en 2025, según la SGAE.

Destaca en el territorio provincial coruñés, el eco del festival O Son do Camiño, con unas 120.000 personas a lo largo de tres jornadas (ojo, de cara a su nueva edición de junio, aun hay entradas a la venta para cada uno de sus tres días).

Plano de O Son do Camiño 2025. / Antonio Hernández

No se han revelado datos por ciudades, área donde Compostela podría sobresalir, dada la cantidad de oferta que tiene cada una de sus agendas de ocnciertos mensuales, de hecho, en abril, ese listado incluye citas como Jaleo! Festival, o las actuaciones de Rocío Márquez, Marlon, Alana, Rocío Márquez, La Perra Blanco, Agora Guerrilla, The Long Ryders, Amorodios, Los Auténticos Decadentes y Jaguayano, entre más propuestas.

Sabina arrasa

La gira !"Hola y Adiós", la despedida de Joaquín Sabina tras más de cinco décadas de carrera profesional, supuso 37 conciertos en América y 41 en 18 ciudades españolas, siendo aquí la gira más exitosa en en 2025, con más de 383.000 entradas vendidas. El cantautor jienense asentado hace años en Madrid, logró poner el cartel de sold out en casi todas sus fechas, según datos del Anuario de la Música en Vivo de 2025.

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Apuesta turística

El sector de la música en vivo en España, no deja de crecer. A excepción del periodo de la pandemia (2020-2021), la facturación en España ha aumentado año tras año y el sector acumula récord de ventas si bien, en el caso de Galicia, la tendencia alcista anual se quebró durante el pasado año a nivel de facturación por venta de entradas ya que la música es una apuesta de cara a fomentar el turismo que cada vez atrae más recursos aquí y en otras partes.