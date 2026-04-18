A Sionlla necesita casi un millón para obras tras cuatro años sin mantenimiento: no hay acuerdo entre Xunta y Raxoi

Más de dos años después de que los empresarios del polígono de A Sionlla alertaran a través de las páginas de este diario de los problemas con el alumbrado en varias calles derivados de la falta de mantenimiento desde 2022 la situación parece todavía lejos de resolverse. Los desperfectos generados en este tiempo obligan a realizar reparaciones tanto en la red vial como en la eléctrica que ascienden a 833.046,64 euros (IVA incluido), según ha podido saber EL CORREO GALLEGO de fuentes de los gobiernos municipal y autonómico.

La cuestión ahora es quién se hace cargo de poner el dinero necesario y ejecutar las obras. Xestur, la empresa pública de la Xunta de Galicia dedicada al desarrollo de suelo industrial, y el Concello de Santiago consideran que la responsabilidad corresponde a la otra parte. A lo largo de 2025 parecía que se estaba produciendo un acercamiento a través de las conversaciones para la constitución de un entidad de conservación mediante la que los propietarios de las parcelas se harían cargo del mantenimiento, pero las posturas han vuelto a alejarse en los últimos días.

Escrito de Raxoi a la Xunta

Raxoi acaba de enviar un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, al ente autonómico en el que declara el "incumprimento das súas obrigas" y le ordena que se haga cargo de las actuaciones pertinentes en un plazo de tres meses desde la finalización los trámites correspondientes. De no hacerlo en ese tiempo, el Concello indica que acordará la ejecución forzosa. Fuentes de la Consellería de Industria -de la que depende Xestur- señalan a este diario que consideran que la conservación corresponde al gobierno local y que este requerimiento es una "tomadura de pelo". Por ello, instan a Raxoi a no dejar pasar el periodo establecido y reclaman que "execute xa as súas competencias e as súas funcións en beneficio da poboación e de todos os propietarios das parcelas".

El choque entre gobiernos deriva en parte de diferentes interpretaciones de la normativa. Xestur desarrolló el polígono e hizo entrega al Concello en 2015. A partir de entonces debería haberse creado una entidad de conservación, formada por los propietarios de las parcelas del polígono, que sería la encargada de conservar la urbanización por un plazo mínimo de 25 años. Mientras no se constituyera, se ocuparía el promotor, Xestur en este caso. Se encargó hasta 2022, cuando lo dejó por considerar "ilexítimo" soportar ese gasto ante "a parálise do Concello".

Transcurridos once años, la entidad de conservación no ha llegado a fundarse y la Xunta achaca al Concello que el proceso se haya estancado. Además, las fuentes consultadas sostienen que designar a Xestur como responsable provisional del mantenimiento "é unha cláusula modelo que se inclúe de boa fe para darlle un prazo de seis meses ou un ano a un concello" para formar dicha entidad. Pese a que el proyecto sectorial habla de un mínimo de 25 años, el Gobierno gallego remarca que "un dos principios da lei é a boa fe institucional" y cree que Raxoi no lo ha cumplido porque "paralizou o procedemento".

Además, inciden en que durante este tiempo las arcas municipales han ingresado "arredor de 2,3 millóns de euros desde o ano 2013 en conceptos de IBI e plusvalías" solo de Xestur. A ello se sumarían "entre 1 e 1,5 millóns de euros ao ano de IBI das parcelas, aparte das taxas que está cobrando polo lixo, pola auga e todo o demais". Con lo recaudado por estos impuestos, desde Industria afirman que Raxoi debería asumir el mantenimiento, "pero o que está facendo é unha deixación de funcións".

Discrepancias jurídicas

Po su parte, el Concello argumenta en el escrito emitido que "non ten ningunha responsabilidade na conservación das obras de urbanización durante o prazo mínimo de 25 anos" y que son Xestur y el resto de propietarios "os que incumpriron as súas obrigas", resaltando que tomó la iniciativa para desarrollar unos estatutos de la entidad de conservación en 2024 para "suplir a inactividade" de los aludidos. En la misma línea, el gobierno local se ve "habilitado" por la ley para "ordenar ás persoas obrigadas a execución de cantas obras sexan precisas para asegurar o correcto funcionamento da urbanización, podendo acordar a súa execución forzosa".

En este punto también discrepa la Xunta. Las fuentes consultadas hacen hincapié en que "temos absolutamente claro desde un punto de vista xurídico, co aval de letrados da Xunta, que o mantemento tiña que facelo o Concello". Por ello, advierten de que "chegaremos o a onde teñamos que chegar; se en vía administrativa non o aceptan, chegaremos á vía xudicial".

La entidad de conservación podría decaer

Al mismo tiempo, en San Caetano mantienen que el gobierno local no solo debe asumir las reparaciones actuales, sino que "xa non ten sentido" constituír la entidad de conservación y que debe Raxoi llevar a cabo el mantenimiento de manera permanente, ya que el polígono "forma parte da trama urbana". "É un sentir maioritario entre os propietarios", añaden.

De este modo, tras año y medio de conversaciones, intercambio de documentación y alegaciones para constituír la entidad de conservación, el proceso parece a punto de descarrilar. Tampoco se adivinan vías abiertas para el diálogo, teniendo en cuenta que desde el Concello aseguran que terminaron por enviar el requerimiento después "poñernos en contacto con Xestur por teléfono e por correo electrónico para tentar organizar unha xuntanza". Así, describen que "inicialmente dixeron que devolverían a chamada para indicar unha data, pero non consta esta resposta. Tamén contactamos por correo, e non responderon".