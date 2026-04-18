Vecinos alertan de un nuevo altercado violento en el Ensanche compostelano

La sucesión de incidentes en el Ensanche compostelano no remite. Este sábado por la tarde se ha registrado un nuevo altercado en la rúa de Fernando III O Santo.

Según ha informado a EL CORREO GALLEGO el presidente de la Asociación de Vecinos Raigame, Xosé Manuel Durán, "houbo unha movida gorda no Stilo. A Policía tivo que ir ata en tres ocasións, sendo o máis grave unha agresión machista".

De acuerdo a varios testigos presenciales, los hechos se produjeron a primera hora de la tarde, en torno a las 15.00 horas. Al parecer, un joven habría agredido a una chica.

Restos de sangre y de la botella en el lugar de la agresión / CEDIDA

La situación se fue agravando y el momento de mayor tensión se produjo cuando, presuntamente, el agresor le rompió "unha botella na cabeza" a la joven. Por la zona también pasaba un repartidor que llegó a preguntar a la joven si quería que llamase a la Policía, algo que en un primer momento no quiso.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios para tratar a la víctima, además de agentes de la Policía Local y de la Nacional.

Según pudo saber este medio, el presunto agresor quedó retenido en la zona siendo finalmente detenido por la Policía Nacional. Por su parte, la mujer fue trasladada al hospital.

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Los vecinos denuncian que este tipo de incidentes se están repitiendo con gran frecuencia en el barrio, reavivando la preocupación ciudadana.