Área Central acoge en mayo un mercado de cerámica, plantas y creatividad sostenible

El Outlet Área Central acogerá el próximo 9 de mayo la segunda edición del mercado Lama Zeta, un evento organizado por el estudio creativo Sísmica que ya tiene abierto el plazo de participación ya sea como expositor, conferenciante o colaborador. Tras la primera edición celebrada en A Coruña, llega ahora a Santiago con una propuesta que gira en torno a la cerámica, plantas y creatividad sostenible. Los asistentes podrán visitar los puestos de expositores, asistir a charlas o talleres y disfrutar de espacios gastronómicos.

La cita será acceso libre desde las 10 hasta las 19 horas, acogerá numerosos expositores -en estos momentos ya están confirmados más de 20- entre ceramistas, viveros, floristerías, artistas y marcas sostenibles. La agenda se complementará con talleres y charlas en un espacio abierto a todos los públicos con carácter pet friendly al contar con un Dog Bar a cargo de Cousas de cans, que también estuvo presente en la primera edición.

Inscripciones abiertas

El plazo de inscripciones para expositores, talleres y colaboradores ya está abierto a través de la página web www.lamazeta.es. La organización asegura que para los responsables de negocios relacionados con plantas o cerámica, este evento "es el mejor escaparate" en el que mostrar su trabajo. Del mismo modo, también se pueden presentar propuestas de talleres a desarrollar durante la jornada.

Como actividades complementarias, el mercado contará con un espacio expositivo, donde artistas y creadores podrán mostrar obras vinculadas a la naturaleza, la sostenibilidad y los procesos creativos. Además los asistentes podrán participar en el bingo de plantas y cerámica que se organizará durante la jornada.