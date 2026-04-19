El sábado 9
Área Central acoge en mayo un mercado de cerámica, plantas y creatividad sostenible
Será la segunda edición del mercado Lama Zeta, un evento para el que está abierto el plazo de participación ya sea como expositor, conferenciante o colaborador
El Outlet Área Central acogerá el próximo 9 de mayo la segunda edición del mercado Lama Zeta, un evento organizado por el estudio creativo Sísmica que ya tiene abierto el plazo de participación ya sea como expositor, conferenciante o colaborador. Tras la primera edición celebrada en A Coruña, llega ahora a Santiago con una propuesta que gira en torno a la cerámica, plantas y creatividad sostenible. Los asistentes podrán visitar los puestos de expositores, asistir a charlas o talleres y disfrutar de espacios gastronómicos.
La cita será acceso libre desde las 10 hasta las 19 horas, acogerá numerosos expositores -en estos momentos ya están confirmados más de 20- entre ceramistas, viveros, floristerías, artistas y marcas sostenibles. La agenda se complementará con talleres y charlas en un espacio abierto a todos los públicos con carácter pet friendly al contar con un Dog Bar a cargo de Cousas de cans, que también estuvo presente en la primera edición.
Inscripciones abiertas
El plazo de inscripciones para expositores, talleres y colaboradores ya está abierto a través de la página web www.lamazeta.es. La organización asegura que para los responsables de negocios relacionados con plantas o cerámica, este evento "es el mejor escaparate" en el que mostrar su trabajo. Del mismo modo, también se pueden presentar propuestas de talleres a desarrollar durante la jornada.
Como actividades complementarias, el mercado contará con un espacio expositivo, donde artistas y creadores podrán mostrar obras vinculadas a la naturaleza, la sostenibilidad y los procesos creativos. Además los asistentes podrán participar en el bingo de plantas y cerámica que se organizará durante la jornada.
- Una discoteca gallega se cuela entre las mejores del mundo: 'El local insignia de Galicia
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Demasiado mayor para ascender, pero no para trabajar: una gallega denuncia ante la ONU un caso de edadismo en la función pública
- El paseo de pasarelas junto al mar más bonito de Galicia está a una hora de Santiago: 'Solo escuchas las olas
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año
- SG Monte do Gozo, la empresa que facilita vacaciones a los ganaderos gallegos: 'En el campo también hay sueldos de médico
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Buena comida y gran ambiente en la primera Festa da Caza de Trazo