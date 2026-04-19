Cuatrocientas cesáreas con acompañante en el CHUS en apenas dos años y medio

Con «casi un total de 400 cesáreas con acompañamiento» en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago desde que se implantó este protocolo en septiembre de 2023, la inmensa mayoría de las gestantes a las que se ha programado una cesárea se decantan por esta opción, hasta el punto de que «ha habido muy pocas pacientes que no hayan querido o no hayan podido disfrutar de este acompañamiento» durante todo este período, según apunta la jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Laura Souto.

Entre las ventajas de un procedimiento con importantes beneficios, tanto para la salud de la madre como del hijo, explica a EL CORREO GALLEGO que «reduce el nivel de estrés de la embarazada, ya que le hace sentirse protegida emocionalmente por su acompañante; fomenta la no separación con su bebé y el vínculo entre madre e hijo, el contacto piel con piel, el establecimiento de la lactancia materna y ayuda a la adecuada transición del recién nacido, favoreciendo la adaptación fisiológica a la vida extrauterina».

Participación del progenitor

Recuerda que «todas las organizaciones de salud nacionales e internacionales recomiendan ese contacto piel con piel, no solo en los partos vaginales, también en las cesáreas siempre que las condiciones de madre e hijo lo permitan», e incide en que se fomenta la participación de los padres en el nacimiento, ya que generalmente el acompañante es el progenitor.

Sin un perfil único entre las mujeres que en Santiago se decantan por esta posibilidad, Laura Souto aclara que «se ofrece a todas las gestantes con cesárea programada», e incide en que «una condición indispensable para la cesárea acompañada es que se realice con anestesia locorregional», de forma que «la paciente permanece despierta y puede tener el contacto piel con piel con su bebé, y ya en el propio quirófano se alienta a la madre a iniciar la lactancia materna si ese es su deseo». Además, y en el caso de que en la intervención cualquier imprevisto hiciera imposible ese contacto piel con piel, «se facilita con el otro progenitor ya en la sala de puerperio».

Una práctica que se extiende

Interrogada sobre lo que ha supuesto para los profesionales sanitarios la implementación de un procedimiento que «se está extendiendo cada vez más en los paritorios de Galicia y España», resalta que también para ellos tiene importantes beneficios porque «está demostrado que la gestante se muestra más tranquila y cooperadora, con menos niveles de ansiedad, lo que se traduce en que necesita menos analgésicos».

"La gestante se muestra más tranquila y cooperadora, con menos niveles de ansiedad, lo que se traduce en que necesita menos analgésicos" Laura Souto — Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

Convencida de que «mejora la calidad asistencial y eso es algo que todos debemos buscar», admite que el mayor inconveniente puede estar en que un acompañante ajeno al personal sanitario «cambia la dinámica en el quirófano, es una persona más a controlar, que se puede desmayar o tocar el campo estéril, aumentando los riesgos de infección». No obstante, y aunque podría suponer un foco adicional de estrés para los profesionales, destaca que «en nuestro caso está todo muy protocolizado, se dan normas antes de entrar al quirófano», minimizando cualquier posible riesgo.

Laura Souto, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del CHUS, en el Clínico de Santiago. / Cedida

Echando la vista atrás, cree que el proceso de adaptación a este nuevo protocolo «en general fue fácil por el deseo de cambio por parte de nuestro servicio de Obstetricia, Anestesiología, Neonatología y de todo el personal sanitario y no sanitario», y por las facilidades de la dirección del hospital, «habida cuenta de los beneficios que tiene para la madre y el hijo».

Reconoce la jefa de Ginecología del CHUS que «había que tener espíritu de cambio», puesto que hubo que modificar las prácticas asistenciales, y también fue necesario redactar un protocolo que «recogía las normas, el ámbito de aplicación, las indicaciones y cómo se iba a desarrollar».